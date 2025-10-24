Macrooperación antidroga en Sevilla: más de 200 agentes detienen a 27 personas y registran 16 viviendas

El barrio sevillano de Los Pajaritos sigue inmerso en una macrooperación contra el narcotráfico. Después de tres días de actuaciones, la Policía Nacional ha detenido a 27 personas y ha registrado 16 domicilios.

Además, las autoridades han incautado "cantidades significativas" cocaína y heroína, entre otras sustancias estupefacientes.

La operación Leda, tal y como la han denominado las autoridades, comenzó el pasado miércoles 22 de octubre en el entorno de Tres Barrios, en Los Pajaritos. Según señalan fuentes de la subdelegación del Gobierno la operación "continúa abierta y se va a extender durante los próximos días".

El pasado jueves se procedió el registro de nueve domicilios, número al que habría que sumarle los siete que se llevaron a cabo el primer día.

Por ahora, la cifra de detenidos asciende a los 27, siete durante la primera jornada y 20 durante la segunda. Todas ellas están relacionadas con delitos contra la salud pública y contra el patrimonio.

Cierre y controles

Las autoridades que se encuentran trabajando en esta macrooperación también han incautado "cantidades significativas de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, así como otros efectos no permitidos".

Los agentes activaron el pasado jueves un dispositivo de seguridad con el cierre y controles en puntos concretos de la barriada.

La operación Leda comenzó el pasado miércoles con el despliegue de 160 agentes en las inmediaciones de Tres Barrios. Posteriormente, 40 efectivos policiales más se sumaron al operativo especial.

En concreto están interviniendo la Brigada de Policía Judicial (UDEV y UDYCO) y diversas Unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección. También participa la Unidad Aérea de la Policía.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que la operación LEDA forma parte de una serie de operativos que la Policía Nacional "viene desarrollando desde hace tiempo".

Entre ellas se encuentran la operación Vulcano, Eolo o Poda, en barrios que "precisan de una mayor intervención como el Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torre Blanca", ha subrayado.