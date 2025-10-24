A prisión dos hombres por secuestrar, maltratar y no darle de comer a un joven durante 3 días en una nave de Sevilla

Dos hombres han acabado entrando en prisión después de que la Policía Nacional esclareciera que ambos estaban implicados en el secuestro de un joven en la provincia de Sevilla durante tres días. Los captores maltrataron a la víctima y no le dieron de comer.

El secuestrado, un varón del que no ha trascendido ni la edad ni la identidad, apareció en un descampado de la provincia sevillana después de pasar tres días en cautiverio.

Mientras que el joven permanecía retenido, los supuestos autores de los hechos pedían un rescate a la familia.

Según ha confirmado fuentes policiales a este periódico, existía una relación entre la víctima y sus secuestradores. Aunque no se conoce cuál era el vínculo entre todos los implicados, la Policía sostiene que no se trata de un ajuste de cuentas.

Los hechos se produjeron a principios de septiembre, cuando el secuestrado fue sorprendido en un parking cercano a su casa por los dos hombres de unos 30 años, según apunta la Policía.

Pasamontañas y nave industrial

En este momento, los ahora detenidos lo abordaron, amenazaron y lo metieron a la fuerza en el interior de un vehículo.

Una vez dentro del coche, los supuestos autores de los hechos le pusieron un pasamontañas para que el secuestrado no viese hacia donde se estaban dirigiendo.

Los individuos trasladaron a la víctima hasta una nave industrial de Sevilla. En este lugar lo tuvieron en cautiverio durante tres días, tiempo en el que el joven no recibió comida y fue agredido y maltratado por los detenidos.

En paralelo, los implicados pedían dinero a la familia a cambio de dejar en libertad al retenido. Pasados los tres días, los captores liberaron al secuestrado en unos terrenos próximos a Sevilla desde los que este pudo pedir ayuda.

En cuanto la Policía tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició una "intensa investigación" para esclarecer los hechos. Fruto de dicha operación, los agentes pudieron identificar quiénes eran los responsables del secuestro.

Detenido en Bormujos

Finalmente, se descubrió que uno de los implicados había ingresado en prisión días después del suceso por otros delitos.

En cuanto al segundo hombre, los agentes lo detuvieron en el municipio sevillano de Bormujos gracias a un dispositivo policial especialmente diseñado para esta operación.

Después de ponerlo en disposición judicial, las autoridades competentes decretaron su ingreso en prisión.