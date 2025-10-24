Emvisesa construirá 350 viviendas en Los Pajaritos en los próximos 6 años con una inversión de 60M€

La empresa municipal de vivienda de Sevilla (Emvisesa) construirá 350 viviendas en Los Pajaritos en los próximos seis años. Esta operación contará con una inversión de 60 millones de euros.

El nuevo proyecto lo anunció este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía. El primer edil ha señalado que el plan de construcción se va a presentar "pronto".

La nueva construcción estará ubicada en uno de los barrios con mayor riesgo de exclusión social de España. En concreto, el INE lo sitúa entre los 15 más pobres de todo el país.

En esta línea, Sanz ha destacado que "el criterio es que muchas veces, en esos bloques, no se pueden rehabilitar viviendas, puesto que por mucho que se rehabiliten siguen siendo viviendas indignas".

Por este motivo, Sanz apuesta por la demolición de estas infraestructuras y afirma que "eso es lo que vamos a hacer con el plan de esas 350 viviendas titularidad municipal en los próximos seis años".

"En este momento, el Ayuntamiento está rehabilitando en esa zona, además, 144 viviendas, con una inversión de 13 millones de euros", ha subrayado.

20 millones de euros en Las Tres Mil

Además, ha recalcado el "importante desarrollo urbanístico" que se está acometiendo en el entorno de Las Tres Mil Viviendas. El denominado como plan Martínez Montanés cuenta con una inversión de 20 millones de euros.

Del importe total, "13 millones proceden de la Junta de Andalucía y algo más de siete del Ayuntamiento de Sevilla". En total se prevé la construcción de 92 viviendas y la rehabilitación de otras 500.

Este proyecto, considerado "fundamental" por parte del alcalde de la ciudad, contempla la demolición de una serie de bloques de las Tres Mil Viviendas, la regeneración de espacios públicos, el incremento de zonas verdes y la conversión de la Carretera de Su Eminencia en un bulevar verde.

"Ese desarrollo urbanístico es fundamental si queremos llegar a algo el día de mañana en la ciudad", ha defendido Sanz.

Licencias en "tiempo récord"

En paralelo, el primer edil ha recalcado el "tiempo récord" a la hora de dar licencias desde el Gobierno local.

Ejemplo de ello, según ha señalado, es la que "se dio en 20 días" para la obra del estadio de la Cartuja o "el desbloqueo" del proyecto del estadio del Betis, que ha sido en "diez meses".

Sanz ha mencionado también los siete días que tardó el Consistorio en dar la licencia para la construcción del nuevo hotel de cuatro estrellas en la zona de Nervión. "Estamos agilizando y reduciendo los tiempos de la licencia: Creo que era un clamor", ha subrayado.

"Gracias a los convenios con colegios profesionales, arquitectos, aparejadores, ingenieros, administradores de finca o registradores de la propiedad, estamos consiguiendo bajar esas licencias de los tres meses", ha abundado Sanz.