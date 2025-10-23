Sevilla vuelve a reivindicar su aeropuerto al Gobierno: el Ayuntamiento prevé que llegue a los 10M de viajeros en 2025

El Ayuntamiento de Sevilla pedirá al Gobierno central y a Aena que presupueste y cuantifique los costes para la ampliación y modernización integral del aeropuerto de la ciudad.

Así lo aprobó el pasado miércoles el Pleno municipal gracias a una moción presentada por el grupo municipal del PP en la que señalan que el aeródromo llegó en 2024 a los nueve millones de viajeros y que, hasta julio de 2025 alcanzó los 5,5, "lo que hace suponer que el presente año se sobrepasarña los diez millones".

El objetivo de la misma es asegurarse de que el Gobierno central incorpora las actuaciones que necesita el aeropuerto sevillano en el próximo Documento de Regulación Aeroportuario (DORA). En este se señala cuáles serán las inversiones para los aeródromos españoles los años siguientes.

El aeropuerto sevillano es una de las grandes reivindicaciones del Consistorio hispalense que ahora vuelve a pedir su ampliación. Esto se debe al crecimiento del número de pasajeros que han aterrizado en las pistas sevillanas este año.

Según señalan desde el Ayuntamiento de Sevilla, en 2024 se llegó a los 9 millones, mientras que hasta junio de 2025 se ha alcanzado la cifra de los 5,5 millones, "lo que hace suponer que durante el presente año se sobrepasaron los diez millones de usuarios".

"Signos de saturación"

Asimismo, el equipo de Sanz ha denunciado "signos de saturación tanto en la terminal de pasajeros como en los accesos terrestres, zonas de estacionamiento, y capacidad operativa en horarios punta".

Por todo ello, aunque no marcan cuál debe ser la inversión del Gobierno en el aeropuerto de la ciudad, sí exigen que el sevillano esté incluido en el próximo DORA.

El aeropuerto San Pablo no está solo en el foco del Ayuntamiento de Sevilla, también está en el de la Junta de Andalucía.

La Administración autonómica anunció hace unas semanas que en los proyectos que actualmente se barajan para poner en marcha la línea 2 de Metro de Sevilla se encontraban alternativas mediante las cuales se conectaría el aeródromo hispalense con otros puntos de la ciudad.

Sin embargo, la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, recalcó a este periódico que el trabajo se encuentra aún en una fase de estudio de alternativas, siendo uno de los objetivos principales que la nueva red conecte Sevilla Este con el Aljarafe sevillano.

El grupo Popular anunció el pasado miércoles que el aeropuerto llegará a los diez millones de viajeros anuales, una cifra que incita al equipo de José Luis Sanz a pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez a pedir su ampliación.

Sin apenas inversión del Gobierno central

Sin embargo, esta reivindicación no es algo nuevo. El Consistorio hispalense ya denunció que la renovación del aeródromo sevillano no aparecía en el plan de inversiones aeroportuarias anunciado por el Presidente para el periodo 2027-2031.

En esta ocasión, el proyecto contempló una de las marcas más altas de las últimas décadas, alcanzando los 13.000 millones de euros.

De este presupuesto, el aeropuerto de Málaga -que rondó en 2024 los 25 millones de viajeros- recibió 1.500 millones de euros mientras que el de Sevilla aún no está asignado y en él se llevará a cabo actuaciones mucho menores.

Durante este periodo, Aena financiará otras obras de ampliación más mastodónticas. En Barajas invertirá 2.400 millones. En El Prat, se elevará a los 3.500.

En busca de más vuelos

Desde el Ayuntamiento de Sevilla creen que el aeropuerto necesita una ampliación que haga frente al crecimiento de los últimos años gracias, entre otros factores, a nuevas rutas como la que ha puesto en marcha la empresa Turkish Airlines.

Desde el pasado mes de septiembre, esta aerolínea lanza un vuelo diario desde la capital hispalense hasta Estambul.

Aunque el aeropuerto turco es una puerta directa a más de 120 destinos internacionales repartidos por Asia, África y Oceanía, Sevilla busca la conexión directa con otros puntos del mundo.

Prueba de ello son las negociaciones que desde hace meses mantienen las diferentes instituciones para que el aeródromo de Sevilla sea el que acoja el vuelo directo hasta Estados Unidos. Actualmente, las mismas siguen en marcha.

En el aire está también está cuál será la ciudad que tenga conexión directa con Japón en 2028.

El pasado julio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ofreció durante su estancia en el país nipón a la aerolínea ANA la posibilidad de traer un vuelo directo entre Andalucía y Japón, convirtiéndose Sevilla en una de las candidatas junto a Málaga.