El nuevo viario que conectará Palmas Altas con la Avenida de las Razas estará operativo la próxima semana

Los vecinos del barrio de Palmas Altas, contarán a partir de la próxima semana con un nuevo viario que unirá la zona norte del barrio sevillano con la Avenida de las Razas.

El nuevo tramo tendrá 1,2 kilómetros y ha recibido una inversión de alrededor de 19 millones de euros.

Con la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Sevilla, pretende mejorar la movilidad de los sevillanos que viven en el entorno de Isla Natura -compuesta por más de 185.883 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes- y su conexión con el resto de la ciudad.

El nuevo viario se sumará al que ya conecta la zona sur de Palmas Altas con la Avenida de Jerez, en Bellavista. Entre los dos suman una inversión de alrededor de 30 millones de euros.

Este último tiene una longitud de más de 1,3 kilómetros y supuso la construcción de un puente que atraviesa el río Guadaira.

Descongestión del tráfico

El alcalde sevillano, José Luis Sanz, ha señalado que ambas vías son "muy necesarias teniendo en cuenta que esta zona contará con casi 7.000 vecinos que, gracias a los nuevos viarios, verán reducidos los itinerarios que tenían que realizar hasta ahora".

Y es que antes de la construcción de ambas carreteras los vecinos de Palmas Altas tenían que llegar hasta la conexión Sur e incorporarse a la Glorieta Presos de los Merinales.

Ahora, la nueva conexión permitirá un acceso directo desde Palmas Altas Sur con la avenida de las Razas, y desde ahí hacia la zona Norte de la ciudad, Puente de las Delicias y SE-30.

Según el Consistorio hispalense, la nueva infraestructura acortará "sensiblemente" el itinerario que había que recorrer hasta ahora. Esto mismo provocará "una reducción de la congestión del tráfico en la Glorieta Presos de los Merinales". El Ayuntamiento busca ofrecer un "itinerario más atractivo para los residentes".