Las Atarazanas de Sevilla abren al público de forma gratuita desde este jueves: horario y hasta cuándo se podrán visitar

Las Reales Atarazanas de Sevilla abren al público este jueves 23 de octubre para que todo el que quiera pueda ver el estado del monumento tras su restauración.

El acceso es libre y gratuito y los pases serán desde las 09:00 hasta las 18:00 horas de forma ininterrumpida. El que fuera el antiguo astillero sevillano abrirá sus puertas hasta el próximo 2 de noviembre.

Durante este periodo, los sevillanos podrán descubrir el nuevo estado de las Atarazanas después de más de tres años de rehabilitación.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo ha sido la encargada de inaugurar la apertura al público.

La misma ha señalado que se ha recuperado "con mimo y respeto el mayor edificio civil medieval de Sevilla, propiciando el reencuentro de los andaluces con uno de sus mejores monumentos".

El recorrido pasa por los principales espacios restaurados y los elementos históricos conservados de este patrimonio hispalense. La ruta tiene el objetivo de que los visitantes comprendan "el valor histórico y arquitectónico del monumento".

Sin embargo, el itinerario será delimitado para "preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes".

La nueva imagen de las Reales Atarazanas se conoció el pasado 1 de octubre tras tres años de obras. Fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien inauguró el momento celebrando en el mismo un Consejo de Gobierno.

Terminado a finales de 2026

La rehabilitación se ha hecho gracias a la inversión de más de 20 millones de euros por parte de la Junta y la fundación La Caixa. Ahora será la fundación Cajasol quien se encargue de dotar de contenido al espacio. En concreto, el proyecto estará listo a finales de 2026.

Las Atarazanas tendrán una función museística, con la huella americanista muy marcada. En concreto, la planta baja acogerá elementos didácticos, el segundo piso una serie de exposiciones que irán cambiando con el tiempo y la parte superior una serie de elementos para ofrecer al espectador una experiencia inmersiva.

El proyecto, dirigido por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 metros cuadrados para su uso cultural.