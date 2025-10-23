Hasta 200 agentes de Policía desplegados en una macrooperación contra el narcotráfico en Sevilla

Alrededor de 200 agentes de Policía Nacional están desplegados actualmente en la zona de Tres Barrios, en Sevilla capital, donde se está llevando a cabo una macrooperación "contra la criminalidad en general y con el narcotráfico en particular", tal y como ha señalado el subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

La operación LEDA, como se ha denominado, comenzó el pasado miércoles con el despliegue de 160 efectivos policiales.

Hasta ahora se han detenido a siete personas y se han hecho 14 registros domiciliarios, seis durante el primer día y ocho este martes. Toscano ha señalado que la operación sigue en su curso.

Por ahora, los agentes han incautado 1.000 plantas de marihuana, dinero en efectivo y otros efectos de interés para la investigación. A los 160 agentes desplegados desde el miércoles, se le han sumado 40 más este jueves.

En el día de hoy, los agentes han hecho ocho registros domiciliarios y se ha activado un dispositivo de seguridad con el cierre y controles en puntos concretos de la barriada.

En concreto están interviniendo la Brigada de Policía Judicial (UDEV y UDYCO) y diversas Unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección. También participa la Unidad Aérea de la Policía.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que la operación LEDA forma parte de una serie de operativos que la Policía Nacional "viene desarrollando desde hace tiempo".

Entre ellas se encuentran la operación Vulcano, Eolo o Poda, en barrios que "precisan de una mayor intervención como el Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torre Blanca", ha subrayado.