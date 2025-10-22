El colegio de Sandra inicia un plan con expertos en psicología y servicios sociales para atender a alumnos en vulnerabilidad

El colegio Irlandesas Loreto, donde estudió Sandra Peña, iniciará un "plan de acción" que contará con "visiones externas, especializadas en psicología y en servicios sociales" para atender a alumnos que "se encuentren, por cualquier circunstancia, en una situación de vulnerabilidad o necesidad".

Así lo ha confirmado en un comunicado emitido este miércoles en el que además sostiene que "desde el momento en el que se conoció la noticia", se pusieron a "disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido".

En paralelo, el centro afirma haber iniciado un análisis de su entorno educativo con el objetivo de "seguir profundizando en los mecanismos actuales de atención integral" del alumnado. Para ello, el colegio va a poner en marcha el mencionado plan de acción.

Una vez que haya terminado el proceso, compartirán las conclusiones "con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo de que sirva a otros centros escolares".

"En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado", sigue el escrito.

El Irlandesas Loreto dice que cuentan "con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias".

El comunicado llega más de dos semanas después de que la menor de 14 años se precipitase desde la azotea del edificio en el que vivía tras ser víctima, supuestamente, de acoso escolar por parte de tres de sus compañeras de colegio.

Dos investigaciones abiertas

Actualmente, la Fiscalía de Menores tiene abiertas dos investigaciones, una a las supuestas acosadoras y otra al centro por no haber activado los protocolos que obliga la normativa vigente de la Junta de Andalucía.

Además, el Ministerio Público ordenó el pasado martes a una red social que retirase las fotografías que los usuarios habían difundido de las menores que supuestamente habrían acosado a Sandra Peña.

Y es que distintos perfiles de redes sociales han compartido tanto las caras de estas chicas como sus direcciones y nombres de usuario.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló también el martes que el colegio Irlandesas Loreto estaba siendo custodiado por un grupo de agentes de Policía Nacional para evitar cualquier tipo de situación violenta.

Pintadas en las paredes

En los días anteriores, el centro educativo apareció con mensajes pintados en las paredes de "asesinos" y "culpables". En esta línea, el centro educativo emitió un comunicado en el que pedía "cautela" y que cesara cualquier acto de violencia.

Ahora, la familia de la menor ha asegurado a EL ESPAÑOL de Sevilla que todo está en manos de sus abogados y que pretenden "ir a hacer lo máximo, a por todo y con todo".

En esa cita, los progenitores de la menor han comunicado a los letrados todos los pasos previos que dieron para alertar a la dirección del centro que su hija estaba sufriendo acoso escolar.