El Ayuntamiento pedirá a la Junta el cambio del uso del suelo de los terrenos del Puerto para construir de 700 viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde para solicitar a la Junta de Andalucía la aprobación definitiva del cambio del uso del suelo de los terrenos del Puerto.

De esta forma, el Consistorio hispalense ha dado su último paso para la construcción de un residencial con 700 viviendas de las que un total de 226 serán VPO. La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Ahora, será la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la que decida si se aprueba una modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), que afecta a la Avenida de las Razas, en terrenos del Puerto de Sevilla.

Esta nueva área residencial supondrá una zona de transición entre el Puerto y la ciudad y conectará con los barrios de Heliópolis, Reina Mercedes y los Bermejales, al eliminar el efecto barrera que en sí supone ahora la mencionada avenida.

La superficie cuenta con un total de 165.000 metros cuadrados que actualmente tienen uso industrial pero que pasaran a ser residencial. El espacio albergaría también zonas verdes y podría incluir puntos de ocio y una vía ciclista.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de los grupos municipales PP y VOX y la negativa de IU-Podemos y PSOE. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que este es "un punto importante en la integración y el desarrollo del entorno portuario".

Zonas azules y tasas de basura

En paralelo, el Pleno municipal ha aprobado la creación de seis nuevas zonas azules en la ciudad. Estas estarán ubicadas en la avenida de la Borbolla, de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta María Luisa.

Finalmente, el Consistorio sevillano ha decidido retirar temporalmente la propuesta de crear una nueva tasa de basuras, una medida que es obligatoria según la Ley estatal 7/2022, que exige a los municipios cobrar por la recogida y tratamiento de residuos.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, explicó que la retirada busca abrir un periodo de diálogo con los distintos grupos municipales para alcanzar un consenso antes de que finalice el año.