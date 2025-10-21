Los sevillanos podrán presentar alegaciones para el tramo Sur de la línea 3 de Metro hasta el 2 de diciembre

Los sevillanos podrán presentar alegaciones hasta el día 2 de diciembre sobre el proyecto del tramo Sur de la línea 3 de Metro según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que ha publicado este martes el estudio informativo del proyecto.

La nueva línea contará con 12 paradas e irá desde el Prado de San Sebastián hasta los Bermejales de forma soterrada y el resto del recorrido lo hará en superficie. Ahora, ciudadanos, empresas y asociaciones tendrán 30 días hábiles para presentar cualquier cambio que consideren necesario en el proyecto presentado por la Junta de Andalucía.

El pasado 15 de octubre, el Director General de Infraestructuras del Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó provisionalmente el Estudio Informativo del tramo sur del Metro de Sevilla. Ahora se ha iniciado el proceso de información pública y audiencia.

Dicha aprobación conlleva la declaración de que el documento está bien redactado y cumple todos los requisitos y prescripciones legales y reglamentarias.

Las obras del tramo norte de la línea 3 de Metro ya han empezado, sin embargo el tramo Sur no empezará a construirse hasta al menos 2028, por lo que no estará listo en 2030. No obstante, se prevé que el mismo dé servicio hasta Palmas Altas en 2036 y llegue al Hospital de Valme en 2040.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado que los plazos "se alejan demasiado en el tiempo.

Sin embargo, el delegado de Economía del Consistorio ha recalcado que ha sido "el Gobierno de Juanma Moreno" quien ha retomado el proyecto del tramo sur. "Ha sido Juanma Moreno el que de verdad le ha dado rapidez a la construcción de la red de metro", ha subrayado.