La Fiscalía ordena a las redes sociales que despubliquen las fotos de las supuestas acosadoras de Sandra Peña
También ha abierto diligencias por dicha difusión.
Más información: El infierno de Sandra, la niña de 14 años que se ha suicidado en Sevilla tras sufrir 'bullying': el colegio no activó el protocolo
La Fiscalía de Sevilla ha pedido a una red social la retirada de las imágenes de las tres menores que, supuestamente, habrían acosado a Sandra Peña.
Asimismo, ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas. "El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas", ha defendido.
Las imágenes de tres alumnas del colegio Irlandesas Loreto, en el que estudiaba la menor que se quitó la vida el pasado martes, se han difundido a través de redes sociales después de que varios usuarios de redes sociales las señalaran como las presuntas acosadoras de la menor. Además de sus imágenes, han compartidos las direcciones y sus nombres de usuario.