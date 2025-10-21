Imagen de la madre de Sandra Peña con la camiseta de fútbol de su hija durante la convocatoria en su memoria.

Imagen de la madre de Sandra Peña con la camiseta de fútbol de su hija durante la convocatoria en su memoria. EP. Sevilla

Provincia de Sevilla

La Fiscalía ordena a las redes sociales que despubliquen las fotos de las supuestas acosadoras de Sandra Peña

También ha abierto diligencias por dicha difusión. 

Más información: El infierno de Sandra, la niña de 14 años que se ha suicidado en Sevilla tras sufrir 'bullying': el colegio no activó el protocolo

Sevilla
Publicada
Actualizada

La Fiscalía de Sevilla ha pedido a una red social la retirada de las imágenes de las tres menores que, supuestamente, habrían acosado a Sandra Peña.

Asimismo, ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas. "El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas", ha defendido.

Las imágenes de tres alumnas del colegio Irlandesas Loreto, en el que estudiaba la menor que se quitó la vida el pasado martes, se han difundido a través de redes sociales después de que varios usuarios de redes sociales las señalaran como las presuntas acosadoras de la menor. Además de sus imágenes, han compartidos las direcciones y sus nombres de usuario.

Los agentes han visitado la casa de la familia.