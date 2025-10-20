El Ayuntamiento lanza una línea de autobús que unirá Sevilla Este con el Macarena a partir del 17 de noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado una nueva línea de autobús TUSSAM que conectará Sevilla Este con el Hospital de la Virgen Macarena a partir del próximo 17 de noviembre.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, este lunes. Se trata de la Línea 60 que "unirá uno de los distritos más poblados de Sevilla con su hospital de referencia".

La nueva ruta contará con una longitud de casi 28 kilómetros entre ida y vuelta y 15 paradas por sentido. Prestará servicio expresa al igual que las líneas LE y LN. El horario es desde las 07:00 hasta las 22:00 horas y tendrá mayor distancia entre las paradas.

Sanz ha señalado que este nuevo recorrido forma parte del "compromiso" que adquirió como alcalde con los vecinos y que se trata de una "realidad inminente".

El nuevo servicio tendrá su cabecera en la Avenida de la Aeronáutica y terminará en la Barqueta. Desde este último punto tiene conexión directa con las líneas Circulares Exteriores e Interiores (C1, C2, C3 y C4).

Hasta la Barqueta

Además, también conectará con líneas transversales como la 3, que va desde Bellavista hasta Pino Montano, y la 6, que parte desde la glorieta San Lázaro hasta el Hospital Virgen del Rocío.

El recorrido completo pasará por la Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde M. del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril hasta acabar en la Barqueta.

Un total de ocho vehículos serán los que presten servicio en horario de mañana y mediodía. En cuanto a las frecuencias de paso, la de mañana será de 16 minutos y la de tarde 24. La oferta será de 90 expediciones diarias, 45 por sentido, y 8.100 plazas (4.050 por sentido).

El Alcalde ha señalado que “sumamos así una nueva línea, muy demandada por los propios vecinos, que demuestra que cuando el Ayuntamiento ofrece alternativas de transporte público eficaces, los sevillanos responden”.

En lo que va de año, TUSSAM ha transportado más de 58 millones de usuarios, un incremento de casi el 6 por ciento respecto a 2024. José Luis Sanz ha destacado el funcionamiento de la línea del tranvibús que “ha llegado para quedarse, como lo confirma la media de 5.000 usuarios diarios que eligen este BTR para desplazarse por Sevilla”.

Sanz también ha anunciado la corporación de 17 nuevos autobuses a la flota que tienen una capacidad de hasta 175 personas que han contado con una inversión de "más de 7,75 millones de euros".

Se trata de vehículos de "última generación, sostenibles y accesibles demuestran la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por un transporte público que reduce su huella de carbono y que lidera el cambio hacia una movilidad del siglo XXI”.