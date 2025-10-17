Muere un hombre de 63 años al caer desde seis metros de altura mientras reparaba un techo en un pueblo de Sevilla

Un hombre de 63 años ha muerto este viernes en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca tras caer desde una altura de seis metros. Según informa Europa Press, el fallecido estaría haciendo labores de reparación del techo.

El servicio de Emergencias 112 recibió en torno a las 13:30 horas una llamada alertando de que un hombre se había caído desde el techo de una nave industrial en la Avenida Horcajo, en el citado municipio.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Finalmente, el Instituto Armado ha confirmado el fallecimiento. El 112 ya ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

En paralelo, el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), ha emitido un comunicado en el que señalan que el grupo seguirá el esclarecimiento de las causas del trágico suceso y exigirá que se depuren las responsabilidades oportunas en el caso de que existan.

Carmen Tirado, secretaria de Salud Laboral del mencionado sindicato en Sevilla, ha incidido en que, para evitar accidentes, este tipo de tareas requieren de "medios técnicos y organizativos como el casco, la línea de vida, el arnés y los anclajes".

Asimismo ha señalado que hay que proporcionar "la formación necesaria y garantizar la presencia de un recurso preventivo para evitar que se produzcan este tipo de tragedias".

Por último, CCOO ha asegurado que, con este, se elevan a 33 los fallecimientos de personas trabajadoras en Sevilla en lo que va de año, superando el total de los registrados en todo el 2024.