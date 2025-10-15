Andalucía TARDE Global celebra su XXI edición con cifras récord: 1.865 entrevistas y más de 1.200 profesionales

La XXI edición de Andalucía TRADE Global se celebra este año con cifras récord: 1.865 entrevistas B2B, 1.276 profesionales inscritos y 637 empresas participantes.

Según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, estos datos confirman la "creciente proyección exterior del tejido empresarial andaluz, un sector que lleva la Marca Andalucía por todo el mundo".

Durante el acto de inauguración en Sevilla, la consejera ha destacado que Andalucía TRADE Global es "mucho más que una feria o un congreso: es el punto de encuentro del talento, la ambición y la proyección internacional de las empresas andaluzas".

En la inauguración participaron también el presidente de la CEA, Javier González de Lara; el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas; y el director territorial de ICEX Andalucía, Hermenegildo Cobo.

Todos ellos forman parte del Comité Organizador junto con la Junta y la agencia pública Andalucía TRADE.

Durante las dos jornadas que dura el evento, será el epicentro andaluz de las oportunidades, información y contactos en los mercados donde la red exterior de Andalucía TRADE está presente, actualmente en 75 países de los cinco continentes.

El sector andaluz se alza como uno de los principales motores de la economía regional. En 2024, las exportaciones alcanzaron más de 40.000 millones de euros, el segundo mejor resultado histórico, con un crecimiento del 4,2 por ciento frente a 0,2 nacional.

Ahora, la tendencia continúa. Entre enero y julio, las exportaciones suman 24.544 millones, con un superávit comercial de 891 millones, mientras España registra un déficit de más de 29.000 millones.

De esta forma, Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora de España, con el 10,6 por ciento del total nacional, y es la única de las tres capitales -junto a Cataluña y Madrid, que presenta saldo positivo.

Actualmente, 18.000 empresas exportan desde Andalucía y una de cada tres lo hace de forma regular. Estas actividades generan más de 452.000 empleos, un 5,5 por ciento más que en 2024.

Según Carolina España, la comunidad vive "un momento único" en cuanto a la inversión extranjera. Entre 2019 y 2024 se ha captado más de 5.000 millones de euros, el mejor dato en seis años. Solo en 2024 se registraron 837 millones, un 41% más que en 2023.

En poco más de un año, Andalucía TRADE ha resuelto 106,3 millones de euros en incentivos empresariales, movilizando 224 millones de inversión en 411 proyectos, con un incentivo medio de 3,6 veces superior al del programa anterior.

También se ha lanzado una nueva línea de ayudas al Comercio Exterior y la Internacionalización de Pymes, dotada con 11,5 millones de euros hasta 2026, para apoyar la promoción en mercados estratégicos como México, Brasil, Canadá, Marruecos, Australia, China, India, Japón y Estados Unidos.

Hasta 2027, se invertirán más de 63 millones de euros en servicios de apoyo a la internacionalización, que ya utilizan más de 2.200 empresas.

La red internacional de Andalucía TRADE se ha ampliado desde 2019 a 27 nuevos mercados, 12 de ellos en la actual legislatura, alcanzando una presencia en 75 países con 42 sedes.

Se han reforzado especialmente las áreas de Norteamérica, África Subsahariana y Asia-Pacífico, además de consolidar la presencia en Latinoamérica y Europa.