Diputación invierte 40 millones de euros para la mejora integral de más de 200 kilómetros de red viaria en la provincia

La Diputación de Sevilla destina 40 millones de euros para la mejora integral de más de 200 kilómetros de Red Viaria Provincial. Las actuaciones se repartirán en tres fases con 72 obras ya programadas y en marcha.

Estas actuaciones se encuentran recogidas en la Programación Inversora Trienal 2025-2027 (PIT 25-27), presentada en la mañana de este martes en la sede de este órgano supramunicipal.

Durante su intervención, el presidente de la entidad provincial, Javier Fernández, ha señalado que "para mantener un sistema de carreteras hay que invertir el 2 por ciento, que para la Diputación de Sevilla significa una inversión de 16 a 18 millones de euros".

"Todo ello", ha insistido, "para que en un tiempo prudencial" la provincia disponga de una red de carreteras "actualizada, moderna y que responda a las necesidades y exigencias de la gente". "Ese es el reto que nos hemos planteado”, ha enfatizado.

El plan, promovido por el Área de Cohesión Territorial, se estructura en tres fases principales y una etapa de ajuste, concebida como un sistema flexible que permitirá actualizar e incorporar nuevas actuaciones conforme surjan necesidades a lo largo de los próximos tres años.

En este sentido, la diputada del área, Teresa Jiménez, ha destacado que se trata de "una inversión de 40 millones de euros" destinada a mejorar la seguridad, la competitividad y la calidad de vida en toda la provincia.

Según ha explicado, las intervenciones previstas abarcan distintos niveles de complejidad técnica, que van desde obras de drenaje para prevenir inundaciones hasta mejoras en el trazado de las carreteras.

Fase 1

La primera fase del PIT, correspondiente al año 2025, ya está en marcha y se divide en tres grupos de actuaciones bien diferenciados.

El primer grupo abarca los primeros cinco meses del año e incluye 23 obras licitadas en 2024, cuya finalización se ha incorporado al presupuesto de 2025 mediante créditos adicionales.

Estas intervenciones, con una inversión total de 6,3 millones de euros, se centran en la mejora del firme de las carreteras, la renovación y ampliación de la señalización vertical (nuevas señales, paneles direccionales y balizas), la instalación de barreras de seguridad y el repintado de la señalización horizontal.

Entre las carreteras seleccionadas para estas actuaciones se encuentran la SE-3308 (Umbrete), la SE-3206 (Isla Menor), la SE-3409 (Salteras), la SE-3410 (Gerena) o la SE-7200 (Marchena) entre otras.

El segundo grupo está formado por 10 actuaciones añadidas recientemente al plan que responden a los daños causados por las fuertes borrascas de marzo de este año.

Tras las inspecciones técnicas realizadas en cada zona, se ha determinado la necesidad de ejecutar obras por un valor estimado de 3,5 millones de euros para reparar los desperfectos y reforzar la seguridad vial.

Aquí se incluyen tramos como la SE-6402 (del Castillo de las Guardas a Nerva), la SE-5403 (Zufre), la SE-3410 (Gerena) o la SE-5206 (El Coronil) entre muchas otras.

Por último, la fase incluye dos proyectos adicionales, con una inversión conjunta cercana a un millón de euros, cuyas licitaciones ya se han iniciado y que se ejecutarán a lo largo de este mismo año.

Fase 2

La Fase 2 del PIT se desarrollará a lo largo de 2026 e incluirá un total de 22 actuaciones, organizadas en dos bloques de inversión.

El primero agrupa 12 proyectos con un presupuesto estimado de 6,96 millones de euros, mientras que el segundo comprende 10 actuaciones con una inversión aproximada de 5,96 millones.

En conjunto, estas partidas financiarán tanto obras directas como contratos de servicios asociados a su ejecución.

Fase 3

Por su parte, la Fase 3 está prevista para 2027 y contempla inversiones elaboradas por equipos externos, aunque bajo la supervisión técnica de la Diputación de Sevilla.

Durante este periodo se llevarán a cabo 16 intervenciones en 19 carreteras provinciales, con un presupuesto total de 9,37 millones de euros, que cubrirá tanto las obras como los servicios complementarios.

Finalmente, la Fase 3 Plus se plantea como un mecanismo de revisión y ajuste dentro del propio programa. Su objetivo es permitir que el plan se mantenga abierto y adaptable, incorporando nuevas necesidades o prioridades que puedan surgir a lo largo del trienio.