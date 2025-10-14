Desarticulan en las Tres Mil Viviendas un "club" de compra y consumo de drogas que tenía hasta tragaperras ilegales

Imagen de parte de la droga incautada por la Policía Nacional. Policía Nacional. Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado un "club" que servía como punto de venta y consumo de drogas en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas. Además, los agentes han detenido a tres personas e incautado diversas cantidades de cocaína, hachís, dinero en efectivo y hasta máquinas tragaperras ilegales.

Durante la investigación, denominada Operación Murillo, los efectivos localizaron un inmueble que tenía varias habitaciones que los clientes usaban como fumaderos después de hacerse con la droga.

La operación comenzó después de que los agentes, gracias a informaciones propias, sospecharan de que en una zona conocida como Los Amarillos -ubicada en las Tres Mil Viviendas- se encontraba un inmueble sospechoso que serviría como punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Una vez que localizaron dicho espacio, la Policía Nacional comprobó que, efectivamente, se trataba de un punto ilegal de venta de drogas.

Posteriormente, los efectivos procedieron a la entrada y registro de la vivienda del principal investigado.

Máquinas tragaperras y 3.000 euros en efectivo

Allí se detuvieron a tres personas responsables de la venta ilícita de hachís y cocaína. Asimismo, requisaron la mercancía y hasta 3.000 euros en efectivo.

Después del registro, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que, además de servir para la venta de la droga, las habitaciones del inmueble se usaban como fumadero.

En concreto, la vivienda se utilizaba como "una especie de club" en el que los clientes, además de hacerse con la droga, consumían las dosis.

Asimismo, "se divertían" con las máquinas de tragaperras ilegales, las cuales no tenían la correspondiente licencia administrativa. La Policía Nacional investiga actualmente la procedencia de estas máquinas.