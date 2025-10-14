El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 650.000€ en la mejora de pavimientos de siete distritos de la ciudad

Imagen de archivo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las obras de Santa Clara. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a invertir más de 650.000 euros en la mejora del pavimento de siete distritos de la ciudad.

En total se llevarán a cabo 12 obras durante las próximas semanas. En concreto, las actualizaciones tendrán lugar en los distritos de San Pablo-Santa Justa, Cerro-Amate, Este-Alcosa-Torreblanca, Madre Rafols, Los Remedios, Nervión y Bellavista-La Palmera.

En este último, las mejoras ya han empezado con un presupuesto total de 68.050 euros. En concreto las obras han comenzado este martes en la calle Goleta y Guadamanil para "renovar y poner a punto los pavimentos de la ciudad". También se repondrá el mobiliario urbano en la Avenida de las Ciencias.

Todas las obras serán aprobadas por la Comisión Ejecutiva de Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) el próximo miércoles.

Estos inciden "directa y positivamente en el estado e imagen de los barrios donde se desarrollan y, en especial, en la vida de sus vecinos".

Piscina cubierta en Triana

Por otra parte, la Gerencia de Urbanismo ya ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la nueva piscina cubierta del Centro Deportivo Vega de Triana.

Esta se trata de una actuación de "gran importancia para el barrio de Triana y para la ciudad en general", debido a la "escasez" de este tipo de dotaciones. En concreto, en dicho distrito no hay ninguna instalación pública de este tipo gestionada por el consistorio sevillano.

Se ha optado por incluir la piscina cubierta en el Centro Deportivo Vega de Triana, que ya está en funcionamiento, para "optimizar" el proceso y "completar y mejorar" la oferta del centro.

El importe del contrato técnico es de 193.000 euros y la redacción del proyecto cuenta con un plazo de 18 semanas. Por otra parte, una vez que empiecen, la duración estimada de las obras será de 20 meses.