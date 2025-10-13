Muere una niña de un año al ser atropellada en una explanada de la basílica del Palmar de Troya

Una niña de un año falleció la noche de este pasado domingo en el municipio sevillano de El Palmar de Troya tras ser atropellada en una explanada próxima a la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23:30 horas, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por los rectores de esta congregación religiosa.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que se ha procedido a la detención del conductor del vehículo, pero que aún se desconoce el grado de criminalidad del mismo.

Según las mismas fuentes, el atropello se produjo dentro del recinto y hasta el lugar se desplazaron unidades de Tráfico y de la Patrulla Territorial, así como una ambulancia del 061.

Los servicios sanitarios, sin embargo, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor y solo pudieron certificar su fallecimiento.

Las causas exactas de la muerte están siendo investigadas y se encuentran a la espera del resultado de la autopsia. El caso ha sido judicializado y el levantamiento del cadáver se practicó entre la 1:30 y las 2:00 horas de la madrugada de este lunes.

Jornada de puertas abiertas

La tragedia se produjo al término de una jornada especial en la basílica del Palmar, que este domingo celebraba una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Hispanidad y una procesión extraordinaria en la que participaron las imágenes de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

La Iglesia Palmariana generó polémica por sus estrictas normas para asistir a esta procesión. Entre los requisitos se encontraban prohibiciones explícitas para que "los homosexuales no vayan de la mano".

También incluían exigencias de vestimenta "acorde a la decencia cristiana", como que las mujeres usaran vestidos largos y mangas hasta la muñeca, y que no se aceptaban prendas transparentes, pantalones o ropa ceñida.

La Iglesia Palmariana fue fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se autoproclamó Papa con el nombre de Gregorio XVII.