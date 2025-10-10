El rentismo sigue esquivando a Sevilla: hasta el sueldo de los más ricos depende, en su mayoría, del trabajo

El 79 por ciento de los ingresos de los sevillanos dependen directamente de lo que trabajen. Asi se percibe en los últimos datos de la Estadística de Declarantes del IRPF por código postal para los mayores municipios en España, que corresponden a 2023.

En el barrio más pobre de Sevilla, Torreblanca, solamente el 21 por ciento de los ingresos provienen de fuentes distintas al trabajo. Estas son los alquileres, venta de viviendas o de acciones, por ejemplo.

Los vecinos de este barrio de Sevilla tuvieron una renta media de 11.353 en dicho año, convirtiéndose en las carteras más pobres de toda la capital andaluza.

Sin embargo, no son las cuentas bancarias de los habitantes de esta zona de la ciudad las que recibieron la mayor parte de los ingresos solo por el trabajo. Son los habitantes del distrito Este-Norte-San Pablo-Santa Justa Este-Macarena-Norte los que más dependieron de esta actividad a pesar de no ser los más humilde.

En concreto, las rentas medias de los sevillanos de esta zona durante el mencionado año fueron de casi 23.300 euros, de los que el 88 por ciento venían por su actividad laboral, esto se traduce en que solo el 12 por ciento restante provenía de ingresos generados por los alquileres u otra actividad similar.

En la categoría de trabajo, la Agencia Tributaria no hace distinciones sobre el puesto que ocupa cada habitante, sino que todos van bajo la misma etiqueta. Incluye a los asalariados, los autónomos y los funcionarios.

La renta más alta de Sevilla

Al contrario de lo que pueda parecer, el rentismo tampoco sucumbe a los vecinos de las zonas más ricas de Sevilla. Los ingresoso de los hispalenses más acomodados también dependen, en su mayoría, de su actividad en el trabajo.

En el caso de los vecinos del Casco Antiguo-Este-Nervión-Sur, alrededor del 60 por ciento de sus ingresos provenían de su actividad laboral.

Quienes viven en esta parte de la urbe son los más pudientes de la capital andaluza. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, la cifra de sus rentas medias en 2023 superó los 42.000 euros anuales.

Comparación con las grandes ciudades

En comparación con las tres primeras ciudades de España, Sevilla presenta la brecha más corta entre sus barrios ricos y pobres en cuanto al origen de los ingresos.

Por ejemplo, en el caso de Madrid, donde la zona con mayor nivel adquisitivo es Aravaca, los ingresos correspondientes al trabajo suponen alrededor del 60 por ciento del total de la renta, la cual asciende a los 103.000 euros anuales.

Esta diferencia se acentúa más si se pone el foco en la ciudad condal, la segunda en el ranking de las españolas.

Los vecinos del barrio más rico de Barcelona, aquellos que viven en Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes se embolsaron durante 2023 más de 107.000 euros al año. De toda esta cantidad, únicamente el 52 por ciento procedía del trabajo.

En Valencia, los hogares del barrio más rico -Pla de Remei- reciben solo el 43 por ciento de sus ingresos de sueldos o salarios, y el resto de actividades ajenas al trabajo. En esta ocasión, la marca anual supera los 94.000 euros.

Estos datos demuestran que, al contrario de lo que ocurre en otras grandes ciudades, los sevillanos -incluso los de los barrios más acomodados- dependen en mayor medida del trabajo y menos de las rentas del capital, herencias o plusvalías.

Estructura de ingresos basada en el trabajo

Sin embargo, cabe subrayar que Sevilla tiene una estructura de ingresos que se basa más en el trabajo y menos en el capital porque el tejido económico está menos financiarizado que en capitales como Madrid o Barcelona.

Los datos distribuidos por la Agencia Tributaria indican que Sevilla es una ciudad de trabajadores incluso entre los más ricos.

La dependencia del trabajo es estructuralmente alta en todos los tramos de renta. Algo que sugiere que el patrimonio familiar o la inversión no son tan determinantes como en otras grandes ciudades.