Ni gays de la mano ni ropa contraria a "la decencia cristiana": las normas para ir a la procesión de la secta de Sevilla

Este domingo este misterioso grupo religioso abrirá sus puertas a todo el que quiera. EP. Sevilla

La considerada por muchos expertos como la "secta del Palmar de Troya" abre sus puertas el próximo domingo a todo el que quiera visitarla y de manera completamente gratuita para que quienes quieran puedan ver dos de sus imágenes. No obstante, "los homosexuales no podrán ir de la mano" y se deberá vestir "acorde a la decencia religiosa".

Según un vídeo publicado en sus redes sociales, la "basílica catedral "del Palmar de Troya quedará abierta al público el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad, a partir de las 20:00 horas con motivo de la procesión de los "pasos procesionales de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada".

El acto, según han señalado, "se realizará al aire libre si el tiempo lo permite". En la misma publicación, este grupo religioso avisa de que el concepto de "secta peligrosa y que quien entra no puede escapar jamás" es "erróneo".

Sin embargo, la organización ha impuesto una serie de normas que son de riguroso cumplimiento si se quiere acceder al recinto.

Ninguna de ellas ha dejado indiferente a nadie. Para empezar, la iglesia palmariana avisa de que "los hombres homosexuales no podrán ir de la mano ni llevar logotipos blasfemos ni ninguna forma de inmoralidad".

Normas de vestimenta

Además, todos los asistentes deberán de cumplir las "normas de la decencia cristiana". En palabras de los miembros de este grupo religioso, los escotes o las prendas transparentes no están permitidos.

En el caso de ellas, el atuendo "apropiado" será faldas o vestidos largos, hasta los tobillos. Nada de pantalones o vestidos que no cumplan estas medidas ni tejidos que se ajusten demasiado al cuerpo o sean transparentes. Por otra parte, las blusas de las mujeres deberán de ir cerradas hasta el cuello.

Según las normas de vestimenta que impone este grupo religioso, las niñas menores de diez años deberán ir con calcetines que lleguen hasta más arriba de los tobillos.

Para entrar al " Sagrado Lugar del Lentisco", es decir, la iglesia del Palmar de Troya, las mujeres deberán de ir con el pelo tapado con un velo. Los hombres también tendrán que llevar la cabeza cubierta para entrar en dicho espacio.

Por otra parte, las zapatillas deportivas o las prendas vaqueras también están terminantemente prohibidas. En este sentido, la iglesia Palmariana ha señalado que "esto no el Vaticano, donde la gente se viste de forma escandalosa y vergonzosa".

Asimismo, la organización destaca que, "como verdadera Iglesia de Cristo", intentarán ayudar a todos los asistentes a "arrepentirse de los pecados y a llevar un estilo de vida verdaderamente santo y católico, básicamente lo opuesto de lo que hace Roma".