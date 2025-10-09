El sorteo de 1029 VPO hasta final de año y el freno a los pisos turísticos: la receta de Sevilla para dar acceso a la vivienda

Imagen de una de las construcciones en Palmas Altas. EP. Sevilla

El problema de la vivienda sigue dando de qué hablar. Las distintas instituciones trabajan codo con codo para paliar los efectos de alta demanda, baja oferta, aumento de pisos turísticos e incremento de los precios tanto en la venta como en el alquiler.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, hasta final de año se sortearán 1029 VPO. Todas estas se irán entregando gradualmente desde noviembre de 2025 a junio de 2026.

Además, la Junta de Andalucía lanzó el pasado miércoles una medida que prohíbe inscribir pisos turísticos en aquellas localidades en las que los ayuntamientos ya los hayan limitado. Y Sevilla está entre ellas.

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, puso en marcha una medida que impedía registrar nuevos apartamentos vacacionales en aquellas zonas de la ciudad donde el total de estas viviendas ya superara el 10 por ciento del total de los hogares.

Inmediatamente, el Casco Histórico de Sevilla y determinadas zonas de Triana quedaron cercadas. Además, determinados puntos cercanos a algunos de los lugares más emblemáticos de la urbe pasaron a estar en el punto de mira.

En paralelo, el Consistorio, junto a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, Emvisesa, el Consistorio sorteará la venta y alquiler de las VPO disponibles entre quienes cumplan los requisitos.

Para aliviar el mercado inmobiliario -que en los últimos años ha llegado a máximos históricos-, la entidad municipal ha puesto en marcha la construcción de VPO en diferentes zonas de la ciudad que estarán destinadas tanto a su venta como a su alquiler.

Requisitos para VPO

Cabe recordar que estos inmuebles están pensados para facilitar el acceso a la vivienda a un mayor número de personas. No obstante, el precio de algunos de los inmuebles de la Cruz del Campo, que alcanzan los 300.000 euros, ha dado de qué hablar. Para poder conseguir una VPO, cada solicitante deberá cumplir una serie de requisitos.

Primero, ser mayores de edad. Además, no pueden tener una vivienda en propiedad, ni disfrutar de una en virtud de herencia o derecho de uso vitalicio.

También deben acreditar unos ingresos que no superen siete veces el IPREM, aunque este límite puede variar según el tipo de vivienda y el plan al que pertenezca cada promoción.

Según fuentes municipales, "Sevilla ha pasado de construir 83 viviendas protegidas durante los ocho años de gobierno socialista a 4.600 -2.200 directamente por Envisesa- en este mandato".

Esta cifra hace que la capital hispalense pase "de estar a la cola de España a situarse a la cabeza de este, tan solo por detrás de Madrid".

En este sentido, el Consistorio hispalense ha destacado que, antes de plazo, ya ha "cumplido por completo el compromiso de poner en marcha 2.200 VPO" en esta legislatura".

Asimismo, el equipo del popular Sanz subraya que se han "puesto 14 primeras piedras en dos años, lo que demuestra el buen ritmo de actuaciones del Plan de Choque de Vivienda Municipal 2024-2027".

"Nuestro objetivo es hacer 1.200 al año hasta llegar a las 10.000 viviendas sociales que, según los estudios especializados, necesita nuestra ciudad", afirman desde el Ayuntamiento.

Con este mecanismo, el consistorio sevillano, además de aumentar la oferta inmobiliaria, quiere facilitar a los ciudadanos de Sevilla capital su estancia en la misma.

Y es que, los precios de los inmuebles en la ciudad obligan a muchos sevillanos a mudarse a otras localidades de la provincia.

El primer edil sevillano se marcó como objetivo que la ciudad lograse los 700.000 habitantes, convirtiéndose así en la cuarta capital de España -por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia- y ganándole el pulso a Zaragoza.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la población de Sevilla en 686.741 habitantes frente a los 691.037 de la capital aragonesa.

Actualmente, Emvisesa tiene en marcha promociones ubicadas por distintas zonas de la ciudad, tanto en lugares más céntricos como en otros más alejados.

VPO y ubicaciones

En los próximos años, Sevilla verá un importante impulso en su mercado inmobiliario debido a varios poryectos residenciales puestos en marcha por Emvisesa. Todos ellos, centrados en el facilitar el acceso a la vivienda mediante precios -tanto en alquiler como de venta- más asequibles.

Entre estas promociones destacan los desarrollos en Los Pajaritos. En concreto serán los residenciales Pajarito Arru y Pajarito Next Gen, que sumarán unos 288 inmuebles rehabilitados.

También los trabajos realizados en Palmas Altas, donde las construcciones de Puerta Real y Puerta Osario ofrecerán más de 200 pisos en alquiler.

También se construirán nuevos inmuebles en Valdezorras, Pino Montano, Triana y Torreblanca. Todas ellas son promociones de diversa escala.

Además, en Huerta de la Salud se rehabilitará Frontón Betis, y en Bellavista, con la promoción Su Eminencia, se sumarán otros 24 pisos que saldrán a la venta junto con locales y zonas comunes.

Otras actuaciones menores se llevarán a cabo en La Salle y Amate, completando de esta forma una red de nuevos desarrollos que aliviarán la demanda de vivienda en distintas zonas de la ciudad.