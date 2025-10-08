Estas son todas las paradas de la nueva Línea 3 de Metro de Sevilla: recorrido y ubicaciones

La Línea 3 de Metro cada vez está más cerca de conectar a la ciudad. El nuevo proyecto unirá diferentes barrios de Sevilla con casi ocho kilómetros de longitud y hasta 12 nuevas paradas repartidas por distintas zonas que hasta ahora no cuentan con este servicio.

En concreto, la línea conectará el Prado de San Sebastián con otras áreas de la parte norte de la capital. El objetivo de la nueva línea es unir las zonas comerciales, los centros de salud y lugares emblemáticos de la urbe.

El nuevo proyecto contará con una sola estación en superficie y varias subterráneas. Todas ellas están diseñadas para que las personas con movilidad reducida no tengan ninguna dificultad en acceder.

Para ello, el metro estará dotado con puertas de seguridad, andenes de hasta 65 metros de longitud. Además, todo el recorrido estará completamente señalizado. Asimismo, todas las estaciones tendrán escaleras mecánicas y ascensores.

Por otra parte, el proyecto podría incluir una posible Línea 3 Sur que iría desde El Prado de San Sebastián hasta el barrio de Los Bermejales, que hasta ahora solo ha tenido paradas de autobuses Tussam.

La nueva línea de Metro de la disfrutará Sevilla partirá desde el barrio de Pino Montano, lugar en el que ya se está construyendo una de las nuevas estaciones -la única en superficie- y desembocará en el Prado de San Sebastián después de haber recorrido prácticamente toda la ciudad.

Algunos de los puntos que conectará la Línea 3 será el Hospital Macarena, la muralla de este mismo barrio o los Jardines de Murillo.

Además, al finalizar en el Prado de San Sebastián, los pasajeros tendrán conexión directa con el tranvía y estarán a una única parada de la estación de cercanías y trenes Media Distancia de San Bernardo.

Estas son todas las paradas