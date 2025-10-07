Hasta 26 familias se unen a la denuncia a un maestro de un colegio de Sevilla por supuestos abusos sexuales a alumnos

Hasta 26 familias se han sumado a la denuncia a un maestro del colegio sevillano Lope de Vega, en el municipio de Casariche, por presuntos abusos sexuales hacia alumnos del centro.

La denuncia la interpuso una de las madres el pasado curso escolar. Fue en el mes de abril cuando la misma la presentó a la Guardia Civil y, hasta el momento, se han sumado 26 familias, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a EL ESPAÑOL de Sevilla.

En cuanto el docente tuvo conocimiento de la denuncia presentada en su contra, se dio de baja laboral, situación en la que sigue actualmente.

La investigación corre a cargo de la Sección Civil y de Instrucción delTribunal de Instancia número 2 de Estepa. El maestro no fue detenido y por tanto tampoco puesto a disposición judicial.

El denunciado ya ha declarado ante sede judicial como investigado. Hasta ahora no se ha tomado ninguna medida cautelar hacia el docente puesto que ninguna de las partes la ha solicitado, según afirman las mismas fuentes.

Durante la fase de instrucción de la causa, se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir.

Desde el centro escolar han asegurado a este periódico que "estas situaciones son muy delicadas y hay que esperar a que las autoridades actúen". Ahora, el equipo educativo está actuando bajo las directrices de la Guardia Civil y del juzgado.

Desde la Consejería de Educación señalan que, como es habitual, el instituto armado informó al centro de la denuncia interpuesta por la familia de uno de los alumnos y este a la Inspección educativa.

Apoyo por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Casariche ha compartido un comunicado a través de su página web oficial en el que "quiere trasladar, en estos momentos difíciles, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público".

"La protección y el bienestar de los niños y niñas de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar, y mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad", añaden.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado que "la investigación se encuentra bajo secreto de sumario", lo que obliga "a actuar con la máxima prudencia y respeto".