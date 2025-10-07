'Dardo' del alcalde de Málaga a ciudades que tienen coches de caballos como Sevilla: "Vamos hacia una línea del siglo XXI"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lanzado un 'dardo' a las ciudades que mantienen sus coches de caballos como es el caso de Sevilla, después de que el pasado lunes se retirase dicho servicio en la ciudad andaluza.

En este sentido, el primer edil malagueño ha afirmado que con el cese de esta actividad, la ciudad "avanza en ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX".

Además, el alcalde malagueño ha subrayado que "la imagen de la ciudad con estos animales trabajando así ha provocado cierto rechazo por parte de la población local y también de afuera".

Por su parte, el Consistorio hispalense ha señalado a este periódico que no van a entrar en "valoraciones sobre lo que hacen el resto de ciudades" a la vez que ha defendido que "Málaga y Sevilla son diferentes" puesto que esta última "tiene la tradición de los coches de caballos más arraigada".

El equipo de Sanz ha asegurado que "hay un compromiso por parte del ayuntamiento con el sector". En este sentido, fuentes municipales han recalcado que "se está trabajando en una normativa para mejorar el bienestar de los caballos", la cual "no se actualizaba desde 2014".

En paralelo, De la Torre, tras ser cuestionado sobre la situación en la que quedan los animales, ha señalado que "es obvio que los propietarios ahora utilizan los animales de una manera distinta"

"Algunos a lo mejor los integran en los espacios que hay de hípica en la ciudad, o de equitación, pero no es lo mismo que el animal esté trabajando, a pleno sol, o, por lo menos, un buen rato al sol, en horarios amplios" y "también la persona que lo lleva".

