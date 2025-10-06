Prisión provisional y sin fianza para el joven que confesó haber matado a su madre en un pueblo de Sevilla

El joven que confesó el pasado viernes haber matado a su madre en el municipio sevillano de Brenes ingresará este lunes en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.

Así lo ha ordenado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río en funciones de guardia. Durante su comparecencia, el joven ha prestado declaración.

La mañana del pasado viernes 3 de octubre, sobre las 11:00 horas, el hombre de 26 años se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes y confesó haber matado a su madre.

El trágico suceso ocurrió dos días antes, el miércoles 1 de octubre. Tal y como confirmó el instituto armado a este periódico, después de una discusión, el joven asestó, presuntamente, un golpe a su madre que resultó ser mortal.

El cuerpo sin vida de la víctima, de unos 50 años y origen brasileño, estuvo dos días en el interior de su vivienda en la calle José Fernández Vega, en concreto, en el edificio Gomi. Este sería el lugar donde, supuestamente, habrían ocurrido los hechos.

Dos días más tarde, su hijo se entregó a la Guardia Civil y quedó inmediatamente detenido. Los agentes llevaron al detenido hasta el inmueble una vez que el cuerpo de su madre ya no estaba allí.

Después de que un equipo de agentes se trasladase hasta el domicilio de la víctima para realizar una inspección ocular, se procedió al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, lugar en el que se le practicará la autopsia.

