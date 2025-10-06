El Ayuntamiento de Sevilla destina casi 3M€ a mejorar el suministro de agua en la Carretera de Su Eminencia

Imagen de archivo de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en el centro de control de Emasesa. Ayuntamiento de Sevilla Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla destinará casi tres millones de euros a la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua de la Carretera de Su Eminencia. Concretamente, en el tramo comprendido entre la Avenida Manuel Siurot y la carretera de Utrera. Este afecta a los distritos de Bellavista-La Palmera y Sur.

La duración estimada de este proyecto es de 52 semanas y tiene como objetivo reparar el interior de una antigua tubería con fugas y problemas de presión para mejorar la fiabilidad del suministro de agua en esta zona de la ciudad.

Esta actuación forma parte del plan 2024-2027 de la empresa municipal Emasesa. El mismo busca renovar las infraestructuras antiguas para garantizar el suministro sostenible y seguro en todas las zonas de la capital.

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que estos trabajos responden a la intención del gobierno de "mejorar estructuras y servicios fundamentales abonados en todos los distritos de Sevilla, algunas de ellas con décadas de antigüedad, como es el caso de esta".

En concreto, la intervención se realizará en una tubería con un diámetro de 1.000 mm y dos kilómetros de largo. La obra incluye la rehabilitación de la estructura principal, que sirve como arteria de abastecimiento, y la sustitución de las válvulas, ventosas y desagües antiguos.

Además, también se instalarán nuevos accesos denominados bocas de hombres con sistemas de venteo y regulación de la presión. Una vez que finalicen los trabajos de remodelación se llevarán a cabo una serie de pruebas, conexiones y sustitución de pavimientos y zonas ajardinadas.

La obra se hará en cuatro fases y abarcará desde la avenida Manuel Siurot hasta el cruce con la A-376. Cada etapa acarreará cortes de suministros controlados y trabajos secuenciales para minimizar el impacto en el servicio.

La primera parte de los trabajos comprende el tramo entre la mencionada arteria y la línea férrea que une Sevilla con Cádiz. La segunda incluye el segmento entre la misma línea y la calle Maese Pérez.

La tercera etapa se llevará a cabo entre este último punto y la calle La Odisea. Por último, las obras finalizarán una vez que se haya rehabilitado el tramo que comprende La Odisea y el cruce con la A-376.

Cortes de tráfico

El consistorio ya ha avisado de que no se cortará totalmente la vía. Sin embargo, si ha precisado que habrá estrechamientos puntuales y desvíos peatonales señalizados.

En concreto, se verán afectadas la Carretera Su Eminencia, la calle Cañas y Barros y el Parque Guadaíra en la zona próxima a A-376. Asimismo, ha destacado que el acceso a las viviendas y los servicios están garantizados.

No obstante, ha señalado que las condiciones podrían variar según lo determine la empresa adjudicataria o la Policía Local debido a que, "inevitablemente", los trabajos estarán condicionados "por la operativa de ejecución" y a "otros imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse en el inicio y desarrollo de los trabajos".