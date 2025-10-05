El sevillano José Antonio Rueda, primer andaluz en proclamarse campeón del mundo de motociclismo

El piloto sevillano José Antonio Rueda ha hecho historia este domingo al convertirse en el primer andaluz que conquista un título mundial de motociclismo tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Indonesia.

Con apenas 19 años y natural de Los Palacios y Villafranca, el joven del equipo Liqui Moly Husqvarna Intact GP selló su primer campeonato mundial tras imponerse en una carrera caótica y llena de sanciones, que acabó bajo bandera roja.

Rueda, que partía desde la novena posición en la parrilla de salida, protagonizó una espectacular remontada en el circuito de Mandalika.

Tras caer inicialmente hasta el duodécimo puesto, el sevillano fue ganando terreno mientras su principal rival por el campeonato, el valenciano Ángel Piqueras (KTM), se veía afectado por una sanción y por un toque con David Muñoz (KTM).

El palaciego no dejó escapar la oportunidad y, a falta de seis vueltas, adelantó a Adrián Fernández (Honda) para situarse líder.

Aunque Fernández y Muñoz le arrebataron la cabeza de carrera en los compases finales, un incidente entre ambos provocó la caída de Fernández y la intervención de la bandera roja, que dio por concluida la prueba y otorgó la victoria —y el título— a Rueda.

El podio lo completaron los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM), mientras que otros españoles como Máximo Quiles, Adrián Fernández y Ángel Piqueras terminaron cuarto, sexto y séptimo, respectivamente.

Con este triunfo, José Antonio Rueda se convierte en el noveno piloto español que logra el campeonato del mundo de Moto3, pero el primero en hacerlo representando a Andalucía, un hito histórico para el motociclismo de la región.

"Se reían de nosotros"

La familia de Rueda relató a este periódico las dificultades que enfrentaron desde sus inicios. Según su padre, Gustavo, incluso cuando competía en categorías inferiores, los profesores del instituto "se reían de nosotros" porque no entendían la carga de entrenamientos, cronos y carreras, además de los estudios.

La abuela Joaquina, por su parte, fue clave en el inicio de su afición: le regaló una moto de batería cuando tenía solo tres años.

Con seis años ya tenía una minimoto, que fue de segunda mano debido a las limitaciones económicas de la familia.

Su padre, que también se encargaba del mantenimiento de sus motos durante los primeros años, recuerda que la competición exigía costes elevados no solo por la inscripción y el equipamiento, sino también por los viajes y la logística.

Aun así, destacaron el orgullo que sienten al ver a José Antonio representando a Los Palacios y Villafranca y a Andalucía en el mundial, y cómo él lleva siempre la bandera andaluza consigo en los circuitos.