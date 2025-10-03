Muere un menor de 13 años y otro resulta herido al chocar su patinete con un coche aparcado en un pueblo de Sevilla

Un menor de 13 años ha muerto y otro de la misma edad ha resultado herido después de que el patinete eléctrico donde ambos iban montados chocase contra un vehículo que estaba aparcado en el municipio sevillano de El Saucejo el pasado jueves sobre las 19,00 horas.

Según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, la principal hipótesis que se baraja es que el menor que conducía el patinete se habría distraído. Posteriormente, el vehículo que conducía habría colisionado contra el turismo estacionado.

El Equipo de Atestados de Tráfico de Utrera es la unidad que se está haciendo cargo de la investigación. Actualmente no se descarta ninguna hipótesis.

