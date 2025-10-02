El jurado declara culpable al 'Yaki' y a uno de sus hermanos por la muerte a tiros del 'Tapón' en un barrio de Sevilla

El jurado popular ha declarado culpable al 'Yaki' y a uno de sus hermanos por el asesinato del 'Tapón', mientras que acusa al tercero de cómplice, en la calle Torrelaguna, del barrio de Torreblanca, el pasado noviembre de 2022.

La víctima falleció el 31 de octubre de 2023 a causa de un cáncer de pulmón, sin embargo, el jurado ha declarado que "sin tiroteo no habría fallecido".

El veredicto declara que dos de los acusados -José Antonio N.N, alias Yaki, y José Manuel, conocido como Gordito- fueron los autores materiales de los seis disparos mientras que el tercero -José Lucas- solo actuó como cómplice.

Ahora, el fiscal pide ocho años de prisión para el inculpado, mientras que para los otros dos solicita 22 años y tres meses.

El Yaki disparó seis veces a José Manuel Carrasco, alias Tapón, quien "sufrió impacto de perdigones" que lo dejaron en "estado vegetativo irreversible cuya única salida era la muerte". Los mismos impactaron en su cara, tórax, abdomen, miembros superiores y cráneo.

Antes de su fallecimiento, a la víctima se le habían detectado un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado, lo que le ha causado la muerte.

Sin atenuante

No obstante, el jurado ha declarado que "sin el tiroteo no habría fallecido". Asimismo, el jurado no ha aceptado el atenuante de drogadicción que presentó el Yaki, alegando que en el momento del tiroteo estaba bajo los efectos de la droga.

Los tres hermanos llevan en prisión provisional desde marzo de 2023 por este caso. Después de los hechos, todos huyeron y tardaron cinco meses en ser detenidos. Sin embargo, durante este tiempo hubo altercados en el barrio como lanzamientos de cócteles molotov contra dos viviendas de la familia de la víctima.

El suceso tuvo lugar el 19 de noviembre de 2022 pasadas las 12,00 horas. Esa misma mañana, el Yaki ya habría discutido con el Tapón porque este último no aceptaba la relación sentimental que tenía su hija con el acusado.

En este sentido, el jurado ha señalado que "se presentó de mal talante y empezó una desagradable discusión". Posteriormente, la víctima volvió a ir al domicilio "desarmado" para "reanudar la discusión".

"Suponiendo que volvería, el Yaki decidió dar muerte al Tapón. Para eso reunió munición y armas y se concertó desde un principio con sus dos hermanos. Al acercarse el Tapón a la puerta, le dispararon con una pistola y al menos una escopeta", ha destacado la portavoz del jurado popular.

El Yaki disparó seis veces al Tapón a través de los cristales del coche que conducía este último a "una distancia de diez metros".

Por otra parte, los hermanos del Yaki uno "no llegó a disparar o disparó pero no de modo certero", mientras que el otro "no efectuó disparo alguno pero ayudó".

El jurado ha determinado que tanto el Yaki como uno de sus hermanos son culpables de "causar la muerte" del Tapón. Mientras que el primero lo hizo "porque quiso y movido por la inquina".

No obstante, relata que su supuesta drogadicción durante el momento del asesinato no constituye un atenuante.

El jurado ha declarado culpables al Gordito y al Yaki de un delito de tenencia ilícita de armas por la pistola usada. Asimismo, al Yaki también se le impone un delito de tenencia ilícita de armas por la escopeta.