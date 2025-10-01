Sevilla y Roma trabajan para reforzar lazos turísticos con "especial atención a grandes citas internacionales"

Imagen de Angie Moreno y su homólogo, Mariano Angelucci, en Roma. Ayuntamiento de Sevilla Sevilla

Sevilla y Roma siguen cooperando para consagrar una alianza cultural y turística entre las dos ciudades. La Bienal de Flamenco y el Festival de Ópera -dos de los grandes emblemas de la hispalense- serán los escenarios en los que tengan lugar las propuestas de colaboración.

Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, se ha reunido con su homólogo italiano, Mariano Angelucci en Roma.

La responsable de Turismo ha señalado que hay "especial atención a grandes citas internacionales" los dos eventos mencionados, los cuales se alzan como "una carta de presentación única de la identidad cultural de Sevilla y que queremos compartir con otra gran capital del mundo como Roma".

A su vez, la delegación sevillana ha mostrado su disposición a que Sevilla participe en eventos de relevancia que organice Roma, en una dinámica de intercambio cultural que refuerce sus lazos históricos y contemporáneos.

La reunión ha permitido constatar las similitudes entre ambas ciudades como destinos patrimoniales de primer orden, referentes del turismo cultural y poseedoras de un legado de enorme proyección internacional.

Ciudades con "esencia común"

En esta línea, Moreno destacó que “Roma y Sevilla comparten una esencia común" y subrayó que ambas eran "ciudades vivas, con un patrimonio universal que atrae a millones de visitantes, y con una programación cultural de primer nivel".

"Colaborar con Roma en festivales como la Bienal de Flamenco o el Festival de Ópera supone abrir nuevas vías de promoción mutua y enriquecer nuestra oferta en clave internacional", afirmó.

El encuentro cobra especial relevancia dado el comportamiento positivo del mercado turístico italiano en Sevilla durante 2025. Italia ya es el tercer mercado emisor de visitantes a la ciudad, solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

Entre enero y julio llegaron 147.198 turistas italianos, un 8,3 por ciento más que en 2024, con 371.588 pernoctaciones, lo que supone una subida de más del 11 por ciento y una estancia media de 2,5 noches, también al alza.

Conexión aérea reforzada

La conexión aérea se sigue reforzando: para el invierno 2025-2026 habrá 322.539 asientos programados - un 17,5 por ciento más-, con cuatro aerolíneas operando y nuevas rutas desde Milán, Malpensa y Verona.

Según la edil de Turismo, estos datos confirman que Italia es un mercado sólido y estratégico. Además, subrayó que la relación con Roma permitirá consolidar este flujo de visitantes y potenciar el atractivo cultural de Sevilla a nivel internacional.

En este sentido, el Ayuntamiento quiere que la Bienal de Flamenco y el Festival de Ópera se conviertan en puentes de unión con Roma, al tiempo que Sevilla participe en grandes eventos culturales italianos.

Con esta estrategia, Sevilla refuerza su posicionamiento internacional, consolida a Italia como socio prioritario y se proyecta como una ciudad patrimonial, cultural y abierta al mundo.