Detienen a nueve personas por distribuir droga a países de Europa en un pueblo de Sevilla

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el municipio sevillano de Osuna se ha saldado con la detención de nueve personas por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Además, se han intervenido más de 3.000 plantas de marihuana y 380 kilos de cogollos.

Los detenidos le daban la droga a otras organizaciones para que la exportaran a países europeos. La investigación se inició después de que los agentes fueran conocedores de que un grupo de personas asentadas en la localidad de Osuna gestionaba una gran plantación de marihuana.

Una vez que los cogollos ya estaban listos, estas personas se encargaban de su recolección y dosificación. Posteriormente, las vendían a grupos procedentes de diferentes países europeos.

Fruto de los trabajos realizados, los agentes dieron con una nave ubicada en la localidad de Osuna en la que se encontraba la droga. Asimismo, este sitio era el lugar en el que se preparaban los camiones para transportarla.

Después de tener constancia de la ocupación de los detenidos, los agentes estuvieron meses vigilándolos y siguiéndolos. Esto les permitió conocer diversos puntos en los que se encontraban los cultivos, que servían para almacenaje y preparación de la posterior distribución.

A principios del mes de julio comenzó la operación. En esta ocasión, se realizaron nueve registros domiciliarios autorizados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Osuna. La investigación se alargó a los meses posteriores. En este tiempo, se relacionó a cuatro personas más.

El operativo se ha saldado con nueve detenidos y la incautación de más de 3.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, 380 kilos de cogollos, dos armas de fuego y dinero en efectivo.

La Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla y la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Osuna, así como los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Sevilla y Alicante han sido los encargados de llevar a cabo la investigación.