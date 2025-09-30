El aeropuerto de Sevilla insonorizará 195 viviendas más en los alrededores del entorno

El aeropuerto de Sevilla insonorizará 195 viviendas en sus proximidades. Con ellas, el total de inmuebles intervenidos ascendería a los 630. Desde que se puso en marcha el Plan de Aislamiento Acústico (PAA), se han intervenido 435 casas en las que ya han acabado los trabajos.

El proyecto acoge 687 inmuebles que podrían beneficiarse. Para estar incluidas en el plan, las viviendas tendrían que cumplir una serie de requisitos. Además, se tendría que demostrar la necesidad de llevar a cabo reformas para llegar a los estándares de calidad acústica.

En una reunión del Grupo de Coordinación del PAA -la séptima celebrada-, se ha señalado que de los 687 inmuebles incluidos en el plan, 57 no habrían solicitado las reformas para el aislamiento acústico.

En el encuentro han estado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Sevilla, Carmona y La Rinconada. Asimismo, también ha asistido la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Aena.

Por su parte, Aena seguirá gestionando las posibles solicitudes de los propietarios y de quienes puedan atenerse al proyecto.

Asimismo, la entidad ha recordado que los vecinos pueden informarse sobre las gestiones necesarias y tramitar la solicitud a través del correo electrónico de la Oficina de Gestión de los Planes de Aislamiento Acústico.

En qué consiste el PAA

El Plan de Aislamiento Acústico está incluido en un proyecto más amplio para paliar el impacto acústico de la actividad aeroportuaria en su entorno. Para poder estar incluidos, los inmuebles deben ser edificios de uso sanitario, docente o cultural o viviendas.

Además, estos inmuebles deben estar ubicados en una zona específica y tener licencia de obras anterior a la puesta en marcha de la servidumbre acústica establecida por el Real Decreto 53/2018.

De acuerdo con la normativa vigente, los aeropuertos que superan las 50.000 operaciones anuales deben establecer este tipo de servidumbres y un plan de acción asociado que facilite el desarrollo de su actividad con el menor impacto acústico posible en el entorno.