La obra de Plaza Nueva será la de "mayor transformación" desde 2006 pero afectará a la Semana Santa

Imagen del alcalde de Sevilla en la presentación de la exposición Plaza Nueva, centro de todo. EP Sevilla

El próximo mes de octubre comenzarán las obras en Plaza Nueva, la de "mayor transformación" de esta parte de la ciudad desde 2006, cuando llegó el metrocentro.

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este lunes durante la presentación de la exposición Plaza Nueva, el centro de todo.

El proyecto, que cuenta con una inversión de "casi 4,5 millones de euros" tiene como objetivo "rescatar el espacio central como zona de encuentro y estancia" y recuperar las dimensiones que tenía antes de la obra para la instalación del tranvía.

El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses, por lo que previsiblemente, los trabajos afectarán a la Semana Santa 2026. Sanz ha señalado que espera que esta sea la única Semana Santa que tenga lugar mientras la Plaza Nueva está en obras.

Asimismo, ha destacado que se va a intentar que, en el momento de dicha festividad, las remodelaciones estén en "el que moleste lo menos posible".

Las obras se realizarán en cuatro zonas de actuación, cada una de ellas abarca un espacio del entorno. De esta forma, mientras que una parte de la plaza se está remodelando, las otras tres quedan libres y las molestias son menores.

"Vuelvo a pedir disculpas a los ciudadanos, pero en esta ciudad faltaban por hacer muchas obras. El dinero del presupuesto donde mejor está es en la calle", ha defendido el primer edil hispalense.

Los siete puntos

Los trabajos se centran en siete aspectos concretos. El primero es el espacio central, el cual se va a ampliar. De esta forma, la zona de mármol y chinos se ampliará entre siete y 10 metros en los frentes y unos seis en los laterales.

El segundo punto atiende a la ampliación y repavimiento del mármol blanco. Además se reforzará la ordenación de las líneas de arbolado. También se actuará sobre las redes de abastecimiento y saneamiento con el fin de evitar encharcamientos.

La remodelación también contempla el traslado de tres palmeras, la plantación de once árboles nuevos y cuatro naranjos.

En cuanto al mobiliario urbano, el ayuntamiento quiere sustituir los bancos de granito gris y asiento y respaldo de madera por bancos de fundición en gris forja.

También se instalarán bancos con un diseño que "se integre en el entorno" y dos pérgolas que "recordarían a los quioscos de música que antaño tuvo la plaza".

Todos los elementos tendrán el mismo estilo para "recuperar la imagen historicista que tuvo en su día la Plaza Nueva".

La zona de carga y descarga se desplazará hacia la calle Madrid, detrás del Hotel Inglaterra.

El espacio que ahora ocupan esos vehículos frente al hotel se destinará al estacionamiento de motos, lo que despejará visualmente la zona. Los taxis mantendrán su parada en el mismo lugar y con la misma disposición en batería.

Además, se organizarán en línea los puntos de movilidad sostenible -Sevici, patinetes y bicicletas eléctricas- en el borde sur de la plaza, frente a los números 3, 4 y 5.

En cuanto al tranvía, se eliminará el apeadero más cercano a la plaza, que apenas se utilizaba, aunque se mantendrá el desdoblamiento de las dos vías del Metrocentro para garantizar su funcionamiento normal.