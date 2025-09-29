Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una joven en el barrio de Los Remedios

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión sexual a una joven el pasado domingo en el barrio sevillano de Los Remedios.

Los hechos ocurrieron sobre las 17,30 horas cerca de la calle Virgen de Luján, una de las vías principales del mencionado barrio.

El supuesto autor de los hechos habría intentado huir, sin embargo, un vecino de la zona habría logrado retenerlo hasta que los agentes llegaron.

El presunto agresor es un hombre de 31 años del que no ha trascendido su identidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado durante una rueda de prensa que la Policía Nacional continúa con la investigación de los hechos. No obstante, el ayuntamiento no ha recibido actualizaciones todavía.

El suceso ocurre menos de 24 horas después de que se conociese la muerte de una mujer de 28 años a manos, presuntamente, de su pareja en el barrio de Sevilla Este. El hombre le habría cortado el cuello a la joven, lo que provocó el fallecimiento de la misma.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la celebración de un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo martes por el asesinato de esta mujer, quien se ha convertido en la segunda víctima de violencia de género en Sevilla en lo que va de año.