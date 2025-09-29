Condenan al SAS a indemnizar con más de 280.000€ a la familia de un fallecido por Covid-19 por "mala praxis"

Imagen de archivo de la imagen de un sanitario. EP Sevilla

El Servicio de Salud Andaluz (SAS) indemnizará a la familia de un hombre que falleció por una neumonía bilateral derivada del COVID-19 por "mala praxis". Así lo señala una sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Sevilla.

El Servicio Andaluz deberá de pagar un total de 283.612 euros a la viuda y a los dos hijos del paciente.

Los hechos ocurrieron en marzo del pasado 2021, cuando un hombre de 55 años acudió al hospital de la Merced de Osuna con fiebre pero sin dificultad para respirar.

Los médicos decidieron darle el alta después de realizarle una radiografía de tórax, que no evidenció de manera concluyente una neumonía. Además, según la sentencia, "no consta" que al fallecido se le hiciera ninguna prueba de oxígeno en sangre.

Los profesionales recetaron al paciente paracetamol y le instaron a volver a Urgencias si comenzaba a tener dificultades para respirar.

Después de cinco días, el hombre volvió al centro hospitalario esta vez con síntomas graves de neumonía bilateral por COVID-19. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Valme, donde murió poco después.

Teniendo en cuenta la documentación médica y los informes periciales, la sentencia ha concluido que la asistencia sanitaria incurrió en "mala praxis".

Esto se debe a que no se llevó a cabo ninguna prueba complementaria ni se ingresó al paciente en el hospital durante la fase inicial de la enfermedad. Todo esto, según el fallo, provocó un retraso en el tratamiento y la muerte del paciente.

Por su parte, el SAS recurrió la resolución del Juzgado. El Servicio Andaluz alegó que parte de la responsabilidad debía reducirse por factores como el "riesgo inherente" de la enfermedad o la "posible falta de vacunación" del paciente.

No obstante, el tribunal ha rechazado dichas alegaciones. El Juzgado mantiene la responsabilidad del SAS y considera que hubo un "nexo causal directo" entre la actuación médica y el fallecimiento del paciente.

El SAS deberá indemnizar a los familiares del paciente con 283.612 euros. Esta cantidad se repartirá entre la viuda, quien recibirá más de 100.000 euros, y los dos hijos. A estos últimos les corresponden 95.250 y 84.704.

Asimismo, la sentencia señala que estas cantidades reconocidas deberán abonarse con el interés legal correspondiente, calculado desde el 30 de marzo de 2022 -fecha en la que se presentó la reclamación administrativa- hasta que se produzca el pago íntegro.