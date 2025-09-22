Sevilla registra el mayor descenso en fallecidos en carretera de toda Andalucía durante el primer semestre

Sevilla ve caer en un 37,5 por ciento los fallecidos en carretera en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025 frente al mismo periodo de 2024. En total, han muerto 15 personas menos que en los seis primeros meses del año anterior.

La capital hispalense registra la mejor cifra de Andalucía, donde este tipo de siniestralidad se ha visto reducida un 5,1 por ciento en el conjunto de las siete provincias.

En el mismo periodo de 2024, la provincia de Sevilla vivió 28 siniestros mortales en los que fallecieron 35 personas. En este 2025, los siniestros registrados han sido 18 y los fallecidos, 20.

Con estas cifras, la provincia acumula el 13,6 por ciento de los fallecidos en Andalucía en accidentes interurbanos durante los ocho primeros meses del año.

"Esta lamentable siniestralidad se ha producido durante el máximo histórico de desplazamientos de largo recorrido tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía", ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, en relación a las cifras de decesos.

En el periodo al que ha hecho referencia Toscano se registraron 18.254.687 desplazamientos de largo recorrido solo en la provincia de Sevilla.

"A pesar de todo, los datos demuestran que el número de siniestros mortales se ha reducido un 28 por ciento", ha apuntado el subdelegado.

Desglose de datos

El 55 por ciento de las muertes en carretera se registraron en autopistas y autovías, mientras que el 45% restante ocurrió en vías convencionales.

Respecto a las causas de los siniestros mortales de lo que va de año, un 30,7 por ciento estuvieron relacionados con el incumplimiento de las normas, como adelantamientos indebidos, maniobras incorrectas o la falta de distancia de seguridad.

Las distracciones fueron responsables del 27,7 por ciento de los casos. La velocidad aparece en tercer lugar como factor desencadenante, con un 10,7 por ciento.

Le siguen los elementos externos —como el mal estado del vehículo o la irrupción de un animal o peatón en la vía—, que suponen el 13,2 por ciento.

Finalmente, en un 5,3 por ciento de los fallecidos se detectó presencia de alcohol.

Ocho motoristas muertos

Del total de víctimas mortales, ocho eran motoristas, lo que supone un incremento de más del 60 por ciento respecto a 2024.

En cambio, no se ha registrado ningún peatón fallecido, frente a los siete que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado.

El resto de los fallecimientos corresponden a ocho ocupantes de turismos —dos de ellos sin cinturón de seguridad—, además de un conductor de furgoneta, uno de camión de más de 3.500 kilos y otro de camión de hasta 3.500 kilos.

Por otro lado, la provincia mantiene la ausencia de víctimas mortales menores de 14 años en carretera desde 2023.

Aumento en 2024

Es importante señalar que la siniestralidad vial en la provincia de Sevilla experimentó un incremento durante el año 2024.

Según la Dirección General de Tráfico, el número de accidentes mortales aumentó un 44,44 por ciento en comparación con 2023, pasando de 27 a 39 siniestros con víctimas fatales.​

Este alza en los accidentes mortales se reflejó también en el número de fallecidos. En 2024, se registraron 47 muertes en las carreteras sevillanas, lo que representó un 56,67 por ciento más respecto a las 30 defunciones contabilizadas el año anterior.