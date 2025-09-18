Hallan el cadáver de una mujer en el río Guadalquivir dirección al Puente de Triana

El cadáver de una mujer fue hallado en la tarde del pasado miércoles flotando en el río Guadalquivir. Así lo han confirmado fuentes del 112, quienes apuntaban a que el cuerpo se encontraba a la altura del puente de la Señorita, estructura que une Camas y Sevilla.

Según declaraciones de los Servicios de Emergencias 112, en la tarde del miércoles recibieron un aviso en torno a las 19:50 horas de un usuario que alertó de la presencia de un cuerpo en el río.

"El 061 nos dijo que la corriente estaba arrastrando el cuerpo en dirección al Puente de Triana", informan desde el 112 a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, de los Servicios Sanitarios del 061, los Bomberos, la Policía Local, agentes del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y la autoridad portuaria.

Durante la pasada madrugada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la persona, de la que de forma oficial no se conoce ni la edad ni la identidad.

Aunque las fuentes oficiales tanto de la Policía Nacional como del 112 aseguran no poseer más información, ABC de Sevilla ha adelantado que el cuerpo hallado se corresponde con el de Antonia Salas, una vecina de Coria del Río que estaba desaparecida desde el lunes.

Según este medio, ha sido la propia familia de Salas la que habría confirmado que el cadáver se correspondía con el de la mujer desaparecida.

La vecina sevillana padecía problemas de salud mental, y nadie sabía nada de ella desde que abandonara su vivienda de Coria la madrugada del pasado lunes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.