Una corona por 750€ o todo el bordado del palio por 25.000€: el catálogo pakistaní que amenaza al arte sacro andaluz

Ha pasado casi medio año desde que saliese a la luz que una hermandad de Andalucía había vestido a su virgen con un manto hecho en Pakistán. En este momento, las críticas no tardaron en aflorar.

Ahora, la polémica ha vuelto a surgir. Esta vez, a raíz de unos "mensajes intimidantes" que ha recibido el presidente de la Asociación de Artesanos de Arte Sacro, Francisco Carrera, más conocido como Paquili, por parte de los comerciantes asiáticos.

En este debate confluyen dos opiniones completamente diferentes. Por una parte, quienes abogan por la industria del arte sacro tan representativa de Andalucía y por otra quienes sostienen que hay hermandades que no pueden permitirse lo que cuestan estos trabajos.

Después de haberse puesto en contacto con los fabricantes pakistaníes, EL ESPAÑOL de Sevilla ha podido saber que vestir un palio completo -el techo, las bambalinas, los faldones, la saya y el manto de la dolorosa- costaría alrededor de unos 25.000 euros, dependiendo de las medidas y el diseño elegido.

Estos trabajadores no pierden el tiempo. Si decides no hacer el pedido, no dudan ni un segundo en bajar el coste: "Podemos hablar de precio, amigo. Eso no es problema". El número puede disminuir unos cuantos cientos de euros si el comprador se resiste.

En cambio, esta cantidad ascendería de manera considerable si se elige a los artesanos de toda la vida, los criados y formados en Andalucía. Solamente el manto de una virgen, podría llegar a los 400.000 euros.

Defensa de la identidad

No obstante, cabe destacar que el rango de precios en España sube por razones obvias. Entre ellas, una producción más cara, al contrario que en el país asiático, en el que la mano de obra es mucho más barata.

Paquili defiende que "la Semana Santa no se puede convertir en algo de bajo precio", puesto que la tradición del bordado "forma parte de la esencia" de esta fiesta y del "patrimonio de Andalucía".

Además, aclara que los trabajadores de esta industria han denunciado que "una hermandad de Sevilla haya comprado una pieza en Pakistán". "Nosotros luchamos por nuestros intereses, nuestra historia y nuestra seña de identidad", recalca.

El presidente de la asociación andaluza cuenta a este periódico que "a las hermandades cada vez le llegan más mensajes por parte de estos trabajadores". Asimismo, denuncia "la rapidez" con la que determinadas personas quieren los trabajos.

"Además de ser una cuestión económica, es una cuestión de tiempo. Vivimos en el mundo en el que las cosas se quieren de inmediato y eso, en la Semana Santa, no puede ser", afirma.

Otro de los puntos más denunciados por el gremio del arte sacro es "el plagio de los diseños". Y es que, el mismo fabricante extranjero, a través del único canal de comunicación que permite -WhatsApp-, pide "una foto del diseño deseado".

Coronas a 750 euros

Hace unos meses, únicamente se hablaba de los bordados 'made in' Pakistán, pero este no es el único elemento del mundo cofrade que se hace en el país asiático.

Las coronas de las vírgenes sevillanas también pueden encargarse. Usando como materiales el latón y el oro, la misma tendría un precio de 750 euros. El catálogo asiático de la Semana Santa no se queda ahí.

"Estamos haciendo trabajos de bordado a mano por encargo y con mucha responsabilidad. Hacemos todo tipo de diseños: mantones, banderas, coronas, etcétera". En menos de 24 horas, los diferentes fabricantes envían mensajes de este tipo desde distintos números de teléfono.

Todos ellos con una característica en común. Los bordadores de Pakistán quieren dejar claro que su trabajo "está hecho con mucha responsabilidad".

La polémica de las piezas de Semana Santa elaboradas en en el país asiático ha causado un revuelo de opiniones. Entre ellas, la del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.

La opinión de los políticos

Durante una visita al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) -institución encargada de estudiar el estado de la Esperanza Macarena después de su polémica restauración- Moreno instó a las hermandades a "aterrizar en Andalucía" a la hora de hacer los encargos.

En este sentido, el líder del Partido Popular en la comunidad alabó el trabajo de los artesanos andaluces. "En Andalucía es donde van a encontrar a todos los profesionales", declaró.

Juanma Moreno lamentó que "algunas hermandades decidan que se haga parte de nuestro legado en países que nada tienen que ver con nuestra historia y que no conocen nuestro patrimonio".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, participó el miércoles pasado en la firma de un manifiesto con el que el Consistorio ratificaba la "defensa a ultranza que hará siempre del Arte Sacro de Sevilla donde sea necesario y sin dar un paso atrás ante las amenazas del comercio exterior".

Exposición de arte sacro en Bruselas

Ejemplo de ello, dice el equipo de Sanz, es la exposición de arte sacro que aterrizará en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en los próximos meses.

"Esta firma va a servir para concienciar a todos y reafirmar la importancia del Arte Sacro, que no solo es historia, cultura, tradición o turismo de Sevilla; sino una industria fundamental para la ciudad", declaraban desde el Ayuntamiento hispalense.

Asimismo, el primer edil sevillano señaló que es ahora, cuando "desde fuera de nuestras fronteras se está intentando competir con nuestros artesanos. "Tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestra defensa más férrea de este sector completamente sevillano y andaluz con valor incalculable”, zanjó.