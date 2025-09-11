Cantillana, un pueblo en vilo por la huida de un agresor machista: "Tememos que vuelva a terminar lo que empezó"

Un helicóptero de la Guardia Civil participa en las labores de búsqueda. EP Sevilla

Cantillana, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes, a solo 40 minutos de la capital, lleva algo más de un día en vilo por la huida de un agresor machista.

En la tarde del pasado lunes, apuñaló a su exnovia y salió corriendo con el cuchillo en la mano, tal como confirman los testigos. Sucedió solo un día después de una de sus fiestas grandes, la de la procesión de la Virgen de la Pastora.

La mujer, de 46 años, está en su casa, custodiada por la Guardia Civil. Fue evacuada al hospital Virgen Macarena, pero en la misma noche recibió el alta.

De su herida sangrante en el cuello todavía quedan rastros por la calle Nuestro Padre Jesús de la localidad sevillana. Allí se cometieron los hechos y algunos testigos lo vivieron muy de cerca. Algunos incluso lo vieron con el arma por la puerta de su negocio.

"Tememos que vuelva a terminar lo que empezó", dice Manuel. Este cantillanero regenta una correduría de seguros de la misma calle.

Justo enfrente de su negocio está instalada desde la misma tarde del lunes una patrulla de la Guardia Civil. "Yo no lo sabía, pero al parecer el agresor vive justo enfrente", explica ante las preguntas de EL ESPAÑOL de Sevilla.

Sería la confirmación de que el autor material de la puñalada vive en la misma calle donde se cometieron los hechos, una zona céntrica, a unos pasos del Ayuntamiento.

No obstante, desde la Guardia Civil mantienen silencio, sobre todo, por la protección que requieren las víctimas de violencia de género.

Denuncia previa

Apenas ha trascendido que la agredida, de nacionalidad colombiana, ejercía como cuidadora de una mujer mayor en Cantillana.

Estaba en el sistema Viogén de Seguimiento Integral de Violencia de Género por haber denunciado previamente a su exnovio, que era del mismo país.

Sobre los hechos hay varias hipótesis. Algunas voces del pueblo apuntan a una discusión previa en la cercana plaza del Ayuntamiento, donde habían participado más personas, incluida la pareja actual de la agredida.

Otras aluden a una agresión directa en plena calle con el cuchillo. La Guardia Civil, por el momento, tiene como prioridad una búsqueda que mantiene en vilo a Cantillana.

El pueblo, "inquieto"

"El pueblo está un poco inquieto, porque el susodicho no ha aparecido. Las calles están llenas de policías y la Guardia Civil está enfrente de mi negocio", explica Manuel.

Algo similar ha vivido Pastora, que tiene una mercería justo enfrente del de este cantilanero. La patrulla de la Benemérita, con dos agentes, está justo en su puerta.

El bloque de viviendas del agresor sería, por tanto, contiguo a su tienda, si se confirma el relato vecinal.

"Me enteré el miércoles por la mañana cuando llegué a mi negocio y vi a la Guardia Civil en mi puerta", confiesa.

Pastora asegura que "hay mucha incertidumbre en el pueblo". En su tienda no se hablaba de otra cosa este miércoles. "Unos dicen una cosa y otros otra", revela.

Aviso a los vecinos

La amplitud de terreno agrícola de Cantillana pudo haber facilitado el agresor. De hecho, el importante despliegue de la Guardia Civil se extiende por un terreno amplio más allá del municipio.

"Sospechan que podía esconderse en cualquier terreno", dice Manuel, con muchos clientes propietarios de fincas en el pueblo. Algunos testigos lo habrían visto salir por la parte del río Viar, al oeste del pueblo.

Según cuenta este vecino, la Guardia Civil habría advertido a estos vecinos para que tuvieran cuidado al salir de sus domicilios, porque el agresor iba armado.

"Multicultural"

La agresión machista en pleno centro del pueblo ha revolucionado la vida de un pueblo. Solo un día antes casi todo era fiesta. En la noche del lunes salió una de sus grandes vírgenes, la Pastora.

Tal como lo definen varios de sus vecinos, Cantillana es un pueblo "multicultural". Por la necesidad de mano de obra agrícola, convivían muchas nacionalidades, sin que se atisbe ningún problema de convivencia.

Nada tiene que ver con lo sucedido el pasado martes y qué tiene a gran parte del municipio en vilo. "Normalmente, salvo hurtos menores, no suele haber problemas de este tipo. Es un pueblo tranquilo", indica Manuel.

Amplio despliegue policial

Según fuentes de la Guardia Civil, se busca al agresor por distintos puntos. Participan todo tipo de unidades, al margen de las de seguridad ciudadana.

Desde la noche posterior a los hechos, hay un helicóptero peinando todo el pueblo. Su foco de luz, es especialmente útil, dicen los investigadores cuando la claridad se acaba.

También trabajan drones y agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza). Son los agentes que mejor conocen el terreno.

El dispositivo es bastante amplio, indican las fuentes consultadas por la Guardia Civil. La búsqueda no parará hasta localizar al agresor, avisan.

Así, confían en que el despliegue dé resultado cuanto antes para acabar con la inquietud de la víctima y del propio pueblo de Cantillana.