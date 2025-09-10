Mandan a la cárcel sin fianza a los dos detenidos por el doble homicidio en el bar de una urbanización en Carmona

Uno de los detenidos por la Guardia Civil en el crimen de Carmona. EP Sevilla

La justicia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos hombres de 39 y 27 años, detenidos por el doble homicidio del pasado sábado en Carmona.

Se produjo en el bar de la urbanización de Los Nietos, que se ubica en las cercanías de la A-4, entre dicha localidad y el aeropuerto de Sevilla.

Como consecuencia de los disparos, murieron el dueño del establecimiento y un cliente habitual. Además, una persona más resultó herida.

Las detenciones se produjeron un día después, el pasado domingo, en San Pablo, un barrio de la capital hispalense, donde vivía uno de los presuntos autores.

Intentó escapar de su domicilio a través de una sábana, pero fue interceptado por la Guardia Civil. El otro implicado fue detenido una hora más tarde.

Ambos declararon

Ahora, al borde de las 72 horas de plazo para pasar a disposición judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona, ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Ambos están investigados por dos presuntos delitos de homicidio y un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los dos han prestado declaración en sus respectivas comparecencias judiciales, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ahora, el mismo tribunal que ha ordenado su ingreso en prisión, será el que instruya la causa por encontrarse de guardia los hechos.

Con una escopeta superpuesta

De dicho proceso formará part la escopeta superpuesta con la que se cometió el crimen. Era una pieza clave en la investigación de los hechos. La Guardia Civil buscaba desde el pasado domingo.

Tal como apuntaban los indicios, ha sido localizada en el Guadalquivir, cerca del puente del Alamillo.

Dicha arma ha pasado a disposición de la justicia, que en las próximas semanas tratará de unir todas las piezas del puzle. Por el momento, únicamente ha trascendido que existían rencillas previas entre los agresores y las víctimas.