Localizan en el río Guadalquivir el rifle con el que se cometió el doble homicidio de Carmona

El arma del doble homicidio de Carmona. E. E. Sevilla

La Guardia Civil continúa con la doble investigación del homicidio de dos varones de 54 y 65 años de edad en la urbanización Los Nietos de Carmona. Con los dos agresores detenidos, quedaba por localizar el arma homicida, que ha sido localizada en el río Guadalquivir.

Indican desde el Instituto Armado que no ha sido sencilla la búsqueda de la que se considera una pieza clave para el total esclarecimiento de los hechos.

Por ello, una vez detenidos los dos presuntos autores en el barrio de San Pablo de la capital hispalense, el trabajo se centró desde el domingo en encontrar el rifle con el que perpetraron el crimen.

Según fuentes de la Guardia Civil, las "intensas labores de análisis y recopilación de indicios" dieron sus frutos.

Se consiguió ubicar el lugar donde, supuestamente, se habían desecho del arma, en el río Guadalquivir a la altura de Sevilla.

El rastreo se activó este pasado martes. Se movilizaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), el guía canino del Servicio Cinológico especializado en búsqueda de armas.

También se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios investigadores de la UOPJ de Homicidios.

La búsqueda fue "especialmente compleja". Hubo que ampliar el radio de rastreo al valorar la posibilidad de que las corrientes hubieran podido desplazarla bastantes metros desde donde fue arrojada.

Finalmente, el rastreo dio resultado. El rifle fue localizado en el río Guadalquivir por los equipos del GEAS.

Ahora, será analizado y quedará, junto a los dos detenidos, a disposición de la investigación por parte del Juzgado Instrucción nº3 de Carmona.