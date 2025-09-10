Fran Prieto, experto en vivienda: "Los compradores piden hipotecas más bajas porque hay más capacidad de ahorro"
En lo que va de año, en Sevilla se han firmado más de 11.000 hipotecas, lo que supone un incremento de más de un 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.
El problema de la vivienda sigue dando quebraderos de cabeza, tanto a jóvenes como a mayores. Muy poca gente se escapa de la odisea que supone buscar piso o casa en la actualidad.
Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no han dejado indiferente a nadie. La firma de hipotecas ha subido y, además, la cantidad del préstamo concedido es menor.
Fran Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla y experto en la materia, revela cuál es el motivo de que los compradores pidan hipotecas más baratas. La cuestión es que "la gente tiene más capacidad de ahorro", por lo que los préstamos que solicitan a las entidades bancarias son menores.
En lo que va de año, los sevillanos únicamente han recibido 1.528 millones de euros, aproximadamente, por parte de los bancos para hacerse con su nueva casa. Una variación que se traduce en un 21,48 por ciento menos que al mismo periodo de 2024.
En concreto, en la primera mitad de este 2025 se han concedido 11.146 hipotecas en la provincia sevillana, lo que se traduce en casi 3.000 más que a estas alturas del año pasado.
El tándem perfecto
Uno de los principales motivos por el que la firma de hipotecas está subiendo progresivamente es "la bajada del tipo de interés". En este sentido, Prieto señala que "antes se había llegado a una cifra que no se había visto nunca" y que dificultaba la compra de un inmueble.
La otra razón por la que las concesiones de préstamos hipotecarios están en aumento es que, en palabras del experto en inmuebles, "la gente tiene miedo de que los precios continúen subiendo".
Y es que, si se atiende a la dinámica que lleva protagonizando el mercado inmobiliario durante los últimos tiempos, se puede prever que las viviendas sigan aumentando su valor y el número de inmuebles a la venta disminuya.
Estas situaciones han conformado el tándem perfecto para que la firma de hipotecas se haya disparado en lo que va de año.
Una tendencia al alza
Fran Prieto señala a EL ESPAÑOL de Sevilla que ahora hay una preferencia por hipotecar. La cuestión es que "los compradores prefieren pedir un préstamo para pagar el inmueble poco a poco en vez de hacerlo de golpe".
Asimismo, el presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla destaca una tendencia en alza. En concreto, Prieto sostiene que hay parejas que, si pueden permitírselo, optan por comprarse dos casas.
Posteriormente, arriendan uno de estos inmuebles. Esto les asegura que uno de ellos se va a pagar solo, mientras que una de las viviendas se va pagando prácticamente sola.
Además, esta estrategia se está convirtiendo en un apoyo de cara a la jubilación, ya que supone un complemento a las futuras pensiones.