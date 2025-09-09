Muere un trabajador al caer a un pozo mientras recogía aceitunas en una finca de Sevilla

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este martes en Utrera. Se cayó a un pozo mientras recogía aceitunas y no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El suceso se registró a las 11:45 horas en el paraje de la Jordana. Es una finca que se ubica en el camino de Las Perdigueras de dicha localidad.

Una vez recibido el aviso, se desplazaron al lugar efectivos de Bomberos de la Diputación, que encontraron el cuerpo sin vida del trabajador en el interior del pozo, que estaba lleno de agua.

También trabajaron efectivos de la Guardia Civil que investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Del suceso se ha dado aviso a Inspección de Trabajo, así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, quienes también participarán en las pesquisas.

En un principio, según fuentes de la Guardia Civil, el hombre se habría precipitado al pozo mientras estaba recogiendo las aceitunas.

Se sospecha que podría haber fallecido por ahogamiento, ya que el pozo estaba lleno de agua. No obstante, es la autopsia la que debe determinar las causas oficiales.

30 muertes laborales en Sevilla

Si se confirman los hechos, sería una nueva muerte laboral en la provincia de Sevilla. Ya son 30 en lo que va de año.

Se siguen superando ampliamente las cifras del 2024. En poco más de ocho meses, han perdido la vida nueve personas más que el año pasado, cuando murieron 21 personas en el transcurso de todo el año.

La secretaria de Salud Laboral, de CCOO Sevilla, Carmen Tirado, ha insistido en la necesidad de "hacer una correcta señalización y mantenimiento de todos los componentes existentes en el lugar de trabajo tal y como obliga la normativa preventiva".

Asimismo, ha recordado que "un solo incumplimiento puede suponer la mayor desgracia en el mundo laboral como es la pérdida de una vida".