Carmona se encomienda a la Virgen de Gracia con la sombra del tiroteo del pasado sábado sin resolver: "Me preocupa mi negocio"

Como cada 8 de septiembre, el municipio sevillano de Carmona celebra el día "más importante del año", la festividad de Virgen de la Gracia, la patrona del pueblo. Sin embargo, esta vez se vive un poco diferente.

El tiroteo que tuvo lugar el pasado sábado en la urbanización Los Nietos y que se saldó con tres víctimas -dos de ellas mortales- ha dejado al pueblo "consternado". Así lo señala Judith, una de las trabajadoras de una residencia canina a EL ESPAÑOL de Sevilla.

En la mañana de este lunes, la Guardia Civil ha informado de que los dos detenidos, dos hombres de 39 y 27 años, no pasarán a disposición judicial durante el día de hoy. De esta forma, los vecinos de Carmona viven el día de su patrona, la Virgen de Gracia, bajo la sombra del tiroteo mortal sin resolver.

Aunque por la lejanía de la urbanización gran parte de los vecinos de la localidad sevillana no escucharon los disparos, el suceso ha llegado a todos los oídos.

Santiago Arques, de la heladería Arques Los Valencianos, relata que sí está preocupado por su negocio. No obstante, cuenta que "la Guardia Civil está dando vueltas por el pueblo y preguntando" para, supone, "tranquilizar a los vecinos".

Presencia "habitual" de la policía

A pesar de la gravedad de los hechos, Santiago afirma que hoy, día de la Virgen de la Gracia, "la fiesta más importante del pueblo, todo el mundo está más pendiente" de esto último que del fatal suceso.

El pasado sábado, tras conocerse la noticia del tiroteo mortal, algunos habitantes de la localidad señalaban a este periódico que se rumoreaba que en determinadas viviendas de la urbanización había plantaciones de marihuana y menudeo de drogas.

Los mismos vecinos aseguraban que "la presencia de los agentes de la policía en la zona era algo habitual".

Sin embargo, Santiago afirma desconocer esta información, al igual que uno de los trabajadores de un centro de hípica cercano al lugar de los hechos.

Este último ha destacado que José Manuel Gil de 54 años, uno de los fallecidos y dueño del bar en el que tuvo lugar el tiroteo, "era un hombre trabajador" y "muy querido por el pueblo".

Tranquilos por las detenciones

En paralelo, Antonio, gerente del restaurante Los Nietos, declara conocer "de vista" al otro fallecido.

En concreto habla de Manuel Ruiz, de 65 años. Según apunta el empresario, este había ido en varias ocasiones a su establecimiento y "era una persona completamente normal, buena gente y querido".

Al igual que el resto de los testimonios, Antonio recalca no saber nada "de menudeo ni trapicheo de drogas en la urbanización Los Nietos".

En cuanto a su negocio, señala que, aunque está relativamente cerca del lugar de los hechos -a apenas un kilómetro de la puerta de la urbanización- ni escucharon nada ni le ha afectado.

"Desde que pasó, los clientes han entrado y entran con absoluta normalidad", apunta. Asimismo, aseguran que "ahora todo el mundo está más tranquilo" por la detención de los dos supuestos autores del tiroteo.