La zona más "crítica" de Sevilla en la lucha contra el fuego: "Sus bomberos están sobrecargados; siempre en la calle"

El área metropolitana es la "zona más crítica" y con "peor cobertura" de toda la provincia de Sevilla en la lucha contra el fuego. El trabajo de los bomberos va mucho más allá de los incendios forestales que los mantienen ocupados todo el verano.

Durante el resto del año, además de los fuegos originados en viviendas, hay todo tipo de siniestros a los que deben atender los bomberos.

Según los últimos datos del INE, se estima que viven más de 1,5 millones de personas en el área metropolitana de Sevilla. La capital hispalense y Dos Hermanas tienen sus parques de bomberos propios.

Al resto de municipios, con una población superior a los 600.000 habitantes, da cobertura el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Sevilla.

La falta de personal y medios es algo que suscriben desde el mismo organismo. En su Plan Director se reconoce que el índice de bombero por habitante de la provincia de Sevilla está "por debajo de la media nacional".

14 parques profesionales

La plantilla de funcionarios es de 213, sin contar con jefatura. Se distribuyen en los parques de La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Osuna, El Ronquillo, Lora del Río, Cantillana, Carmona, Estepa, Marchena, Mairena del Alcor, Arahal, Santiponce y Aznalcóllar.

Además, hay otros 137 bomberos voluntarios. Es la única provincia de Andalucía donde se dedican a labores de extinción. Lo hacen, en muchas ocasiones, sin la supervisión de un funcionario, en contra de lo que dicta la ley regional, según reconocen las fuentes consultadas del sector.

Se reparten en los parques íntegramente voluntarios de Cazalla de la Sierra, Constantina, El Saucejo, Fuentes de Andalucía, Gerena, Montellano y Pilas.

La mayor confluencia de emergencias

De todas estas zonas, la más crítica es la del área metropolitana. Lo suscribe Alejandro del Vando, secretario de administración del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en Sevilla.

"Al final tiene una confluencia de vehículos, de emergencias peligrosas y de núcleos industriales bastante amplia", indica a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Uno de los parques más "sobrecargados" de la provincia es el de Santiponce, que tiene una dotación mínima de tres bomberos. "Están todo el día en la calle", afirma.

"Además de al propio municipio, siempre salen a apoyar a Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor y La Rinconada", añade.

Además, es el parque que da cobertura a la A-66, la Autovía de la Ruta de la Plata.

"Todos los coches que vienen del polo químico de Huelva y van hacia el norte pasan por allí", revela. Eso hace que tengan que asistir en numerosos sucesos con mercancías peligrosas.

El Ronquillo

En esa zona, según señala Del Vando, también se encuentra el parque de El Ronquillo, con un mínimo de tres efectivos.

El problema, en este caso, es que pese a la elevada cantidad de siniestros a los que asisten, no tienen herramientas de excarcelación. Se utiliza para rescates en accidentes de tráfico. Solo disponen de manguera y agua.

Según describe Del Vando, la falta de efectivos se manifiesta también en que "continuamente" se retiran bomberos de un parque para cubrir a otro que está corto de personal.

"Es desvestir a un santo para vestir a otro. Estamos completamente en contra", dice

Los mínimos, "casi nunca"

En esta situación incide Óscar, bombero funcionario de Sanlúcar la Mayor. Según dice, tampoco se cumplen "casi nunca" los mínimos por parque establecidos en el Plan Director de la Diputación.

"Si el mínimo es seis, como sucede en Sanlúcar la Mayor, tienes que tener un turno dimensionado con ocho, porque hay gente que pide paternidades, tiene enfermedades, se lesiona o coge vacaciones", explica.

Eso provoca que los parques se queden por debajo del mínimo y sea necesario tirar de los efectivos de otras instalaciones de la provincia.

Cerro del Hierro

Según Del Vando, otra de las zonas más críticas de la provincia es la del Cerro del Hierro, una amplia zona montañosa que se encuentra dentro de la Sierra Norte.

Aunque hay parque de bomberos voluntario en Constantina, los funcionarios que asisten a ese paraje proceden del parque de Lora del Río. "En camión tardamos cerca de una hora y media en llegar", revela.

Son solo algunos de los problemas que afrontan diariamente los bomberos que luchan contra el fuego y todo tipo de siniestros en la provincia de Sevilla.

Además, denuncian la antigüedad de muchos de los equipos y el mal estado de muchos de los parques. Sucede por ejemplo en los de Cantillana y Estepa.

Gran parte de estos problemas los asume la propia Diputación de Sevilla. En su Plan Director propone acabar con la figura del bombero voluntario en los próximos ocho años. Entre dicho objetivo y el déficit de personal, habría que crear 441 plazas.

El mismo presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández ha planteado la meta de contar con entre 350 y 400 efectivos a medio plazo, además de abrir nuevos parques en Carmona y Morón de la Frontera.