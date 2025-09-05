Sevilla prevé un presupuesto récord de 1.090 millones en 2026, con más gasto social y en limpieza

El presupuesto de Sevilla de 2026 podría alcanzar los 1.090 millones de euros, convirtiéndose en la cifra más alta de la historia de la ciudad según el consistorio hispalense. El actual asciende a 1.058 millones.

Tal y como ha señalado el delegado de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, las cuentas estarían orientadas al gasto social y los servicios públicos.

Además, plantea un incremento en las "inversiones reales y en la partida de la limpieza". Esta última rondaría así los 150 millones de euros.

Juan Bueno ha declarado que "ya ha activado el reloj del presupuesto de la ciudad para el año que viene".

En este sentido, ha destacado que "se han establecido las líneas estratégicas de ese documento y las previsiones macroeconómicos, con voluntad de poner en marcha el proceso y contar con las cuentas lo antes posible".

Puesta en marcha el 1 de enero

El consistorio tiene como objetivo tener listos todos los detalles "a finales de este mes o primeros de octubre" para poder así presentarlas al resto de grupos municipales. Además, Bueno espera que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero de 2026.

El responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado "la minoración de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el aumento de un dos por ciento de los gastos de personal y los nueve millones de euros más para inversiones reales".

En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha encargado a Urbanismo la construcción de dos nuevos aparcamientos. El primero estará situado en San Martín de Porres, en Triana. Este aumentará el número de plazas hasta un total de 270.

El segundo estaría ubicado frente a Capitanía. En este caso, la superficie pasaría de albergar 110 a 244. Los plazos para la ejecución serían de 18 y 12 meses respectivamente. Urbanismo también será el encargado de rehabilitar el auditorio Rocío Jurado de la isla de la Cartuja.