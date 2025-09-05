Moreno insta a las hermandades a que encarguen las piezas cofrades en Andalucía y no en países como Pakistán

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a las hermandades que elijan a Andalucía a la hora de encargar piezas de arte sacro. El popular se ha pronunciado así sobre la polémica de los mantos de vírgenes y otros enseres cofrades hechos en lugares como Pakistán.

Moreno ha defendido el trabajo andaluz la mañana de este viernes, durante su visita al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), lugar encargado de analizar el estado de la Virgen de la Macarena después de la sonada restauración de Francisco Arquillo.

Asimismo, el líder del Partido Popular en Andalucía ha subrayado que la mencionada institución "respeta la identidad de todos los andaluces" y que "cuando ella interviene, todo el mundo respira tranquilo".

Juanma Moreno ha aprovechado su visita al centro para defender el trabajo de los talleres andaluces. "Que busquen aquí, en Andalucía, que es donde van a encontrar a los profesionales", ha destacado refiriéndose a la tendencia de determinadas hermandades a comprar mantos para sus vírgenes y otros enseres cofrades en talleres pakistaníes.

Moreno ha catalogado el IAPH como "la élite, la NBA, la Champions". "Es una de las instituciones más valoradas y querida de Andalucía por mérito propio", ha declarado.

Asimismo, el presidente andaluz ha subrayado que se trata de "un centro científico de absoluta excelencia y un instrumento imprescindible para el conocimiento y la conservación del arte y la historia".

El líder popular ha destacado las "ingentes cantidades de monumentalidad" que atesora Andalucía, "no solo por su patrimonio, sino también por el valor al sentimiento cultural".

Al hilo de esto, Juanma Moreno ha lamentado que "algunas hermandades decidan que se haga parte de nuestro legado en países que nada tienen que ver con nuestra historia y que no conocen nuestro patrimonio".

"Mensajes intimidatorios"

La polémica sobre las piezas cofrades hechas en Pakistán saltó hace meses, cuando se conoció que un grupo de devotos de una hermandad andaluza había mandando a hacer un manto para su titular marina en el país asiático.

Ahora, el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Andalucía, Francisco Carrera Iglesias, Paquili, ha denunciado "mensajes intimidantes" provenientes del dueño de uno de los talleres pakistaníes.

El diseñador Javier Sánchez de los Reyes publicó en su cuenta de X que el pasado jueves el gerente de uno de estos locales se encaró con él y con Antonio Castro. A este último le habrían robado fotos de sus trabajos para venderlos.