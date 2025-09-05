Encuentran mosquitos portadores del virus del Nilo en dos pueblos de Sevilla: se descartan casos en humanos

La Consejería de Salud y Consumo ha informado este viernes de que se han encontrado mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental (VNO) en los municipios sevillanos de Villamanrique de la Condesa y El Castillo de las Guardas.

Concretamente, los insectos se han detectado en trampas ubicadas a más 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, por lo que los municipios se mantienen en nivel de riesgo alto.

Hasta el momento, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO).

Concretamente, se ha analizado a un total de 274 usuarios. Todas las pruebas han resultado negativas. Además, tampoco se han registrado nuevos casos en caballos ni aves.

Sin embargo, en las 191 trampas instaladas se han observado abundancia en los municipios sevillanos de la Puebla del Río e Isla Mayor.

Asimismo, tanto Villamanrique de la Condesa como Los Palacios y Villafranca permanecen en riesgo elevado. Por otra parte, en las localidades de Bollullos de la Mitación y Coria del Río el nivel es moderado.

Situación del verano 2024

Cabe recordar que en el verano de 2024 el Virus del Nilo se saldó con diez fallecidos y 118 casos de infección en personas en toda la provincia de Sevilla.

La Consejería de Salud y Consumo aprobó en febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este proyecto mantiene que todos los municipios andaluces están en nivel de riesgo, sin embargo, hay tres categorías diferentes: bajo, medio y alto. Actualmente, un total de 42 municipios de Sevilla se encuentran en el nivel alto.

Recomendaciones

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica recomienda a la población adoptar medidas de protección frente a las picaduras de los mosquitos, puesto que es la única forma de contagiarse.

Salud incide en la necesidad de usar repelentes, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Además, anima a reforzar las medidas domésticas como la instalación de mosquiteras y recomienda evitar zonas de agua estancada.