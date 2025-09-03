Cárcel para el conductor drogado que atropelló mortalmente a dos vecinas de Tomares en la A-49

El conductor que provocó la muerte de dos vecinas de Tomares al atropellarlas en la A-49 está en la cárcel, según ha decretado la Autoridad Judicial. Había dado positivo en drogas y se le atribuyen varios delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, que estaba en funciones de guardia, decidió este martes por la noche que ingresara en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los hechos sucedieron el pasado domingo en torno a las 14:30. Las vecinas de Tomares, de 57 y 20 años, circulaban con su furgoneta a la altura de Trigueros, en Huelva, cuando sufrieron el pinchazo de una rueda.

En ese momento, un turismo impactó contra su vehículo y las atropelló. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

La Guardia Civil detuvo al conductor en el momento. Dio positivo en el test de drogas, según confirmaron fuentes del Instituto Armado. En concreto por el consumo de hachís (THC).

No pasó a disposición de la Autoridad Judicial hasta la noche del martes, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva estaba en funciones de guardia.

La justicia ha decidido mantenerlo en la cárcel sin posibilidad siquiera de pagar la fianza.

En principio, se le atribuyen un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de drogas, estupefacientes u otras sustancias psicotrópicas.

Además, se le acusa de dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y otros dos de lesiones.