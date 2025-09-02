De los 48 incendios forestales registrados en Sevilla en 2024, cinco fueron provocados de manera intencionada

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, en Sevilla se contabilizaron durante el pasado año 48 incendios forestales, de los cuales únicamente un 10 por ciento fueron intencionados. Es decir, cinco.

El subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado que, en del total, cinco fuegos fueron provocados de manera deliberada y siete por negligencias.

Esto que eleva a doce el número de incendios relacionados con la acción humana y con responsabilidad penal, lo que supone un 25 por ciento del total.

Según la Guardia Civil, en el marco de estas actuaciones se investigó y detuvo a seis personas como presuntos responsables.

Toscano, ha hecho balance de la campaña de incendios forestales de 2024 en la provincia, en un contexto en el que el operativo actual se encuentra al 68 por ciento en Andalucía y después de que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (CEDOD) haya dado por concluido el estado de preemergencia declarado el pasado 12 de agosto.

Prevención y vigilancia

El subdelegado ha subrayado también el esfuerzo preventivo realizado en la provincia. En 2024 la Guardia Civil llevó a cabo más de 2.850 servicios vinculados tanto a la prevención como a la investigación de incendios forestales, lo que supone una media de veinte servicios diarios.

En esta labor participaron todas las unidades territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, con un papel destacado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que concentra buena parte del trabajo en este ámbito.

A esa actividad se suma la intervención en 174 incendios agrícolas no forestales, considerados fundamentales en la lucha contra los incendios, ya que este tipo de conatos pueden convertirse en un incendio forestal si no se actúa de manera rápida y eficaz.

Toscano resaltó que la atención a este tipo de sucesos resulta clave para frenar el avance de las llamas en su fase inicial. Además, la Guardia Civil interpuso 159 denuncias relacionadas con el incumplimiento de normas medioambientales y de carreteras.

Superficie afectada

El balance de 2024 refleja que la superficie calcinada en la provincia fue de 383,79 hectáreas, lo que supone un descenso del 29,5 por ciento respecto a 2023.

Ese año se habían registrado 39 conatos forestales, un número inferior al de 2024, aunque los resultados han sido más positivos en el último ejercicio, dado que en más del 65 por ciento de los casos la extensión afectada no superó una hectárea.

Toscano ha destacado también que no se produjo ningún gran incendio, categoría que se asigna a aquellos fuegos que superan las 500 hectáreas.

En cuanto a la distribución territorial de los incendios, los municipios de Alanís, Aznalcázar, La Algaba y Lora del Río concentraron el mayor número de conatos en la provincia.

Incendios en 2025

Si se traslada la situación a lo vivido en 2025, la provincia de Sevilla llegó a posicionarse en índice de severidad extremo por el riesgo de incendios forestales en el mes de julio.

Así lo hizo saber la Red de Información Ambiental de Andalucía de la Junta. Esto implicaba que el peligro de propagación en el caso de que se produjera un fuego era altísimo.

Sevilla, de hecho, se ha estado situando como la segunda provincia andaluza con más incendios forestales registrados.

Entre los más llamativos destaca el declarado el 11 de agosto en San Nicolás del Puerto, que tardó hasta tres días en poder ser controlado.

En consecuencia, la carretera SE-7101 permaneció cortada en su totalidad en sus trece kilómetros desde el lunes hasta el miércoles.

Otro de los incendios más destacados es el que se produjo el 16 de agosto entre los términos municipales de Gerena y El Garrobo.

En las labores de extinción por tierra y mar trabajaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.